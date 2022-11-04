107 на 107, указ о выплате мобилизованным, и Infiniti: «Мы говорим вам до свидания». Что еще произошло 3 ноября

Главное за 3 ноября
Минобороны РФ, брифинг 3 ноября
На Купянском направлении уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66 и 93 механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.
На Артемовском направлении в результате ракетного удара уничтожено свыше 260 военнослужащих и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих.
На Николаево-Криворожском направлении все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России уничтожено до 60 бойцов и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три батареи РСЗО «Град». Средствами ПВО сбито три беспилотника и уничтожено 15 снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов.
- Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 107 военнослужащих.
- Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, «скорее всего, будут уходить на левый берег».
- Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в размере 195 тыс. рублей.
- Работа зернового коридора полностью нормализовалась, заявил министр обороны Турции. Первые шесть судов покинули украинские порты после возобновления зерновой сделки.
- Из-за обстрелов два энергоблока ЗАЭС переведены в холодное состояние, Энергодар перестал получать тепло, сообщил советник главы Росэнергоатома.
Экономика, что с ней происходит
- Германская Uniper получила чистый убыток за 9 месяцев в 40 млрд евро из-за сокращения поставок российского газа. Сейчас компания не получает российский газ.
- Банк Англии произвел крупнейшее за 30 лет повышение ставки, до 3%. Прогнозируется, что инфляция, для снижения роста которой и осуществлено повышение, достигнет пика в 10,9% в 2022 году.
- Узбекистан пока не готов возобновить обслуживание российских карт «Мир», банки видят в этом риски, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ Узбекистана.
- ЕС на следующей неделе объявит о механизме выделения Украине около 18 млрд евро в 2023 году, первый транш Киев получит в январе, сообщает Bloomberg.
- Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии и крупнейший потребитель природного газа в Литве, в связи с удешевлением природного газа на международных рынках возобновил производство удобрений после двухмесячного перерыва.
- Регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора отрасли временно будет замминистра Дмитрий Вахруков, сообщает РБК.
- Яндекс отчитался за третий квартал. Выручка компании выросла на 46% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Рост отмечается во всех сегментах.
- На фоне санкций в январе—сентябре 2022 года Россия увеличила в два раза поставки фанеры и шпона в Китай, до $175 млн. По данным Рослесинфорга, часть этих пиломатериалов и изделий из российской березы затем поступает на Запад
- Российское вагоностроение, еще год назад бывшее полностью инновационным, вернулось к производству типовых полувагонов. Из-за дефицита подшипников инновационные вагоны перестали выпускать и начали отставлять от движения, узнал «Коммерсант».
- Суммарно по итогам октября нефтегазовые доходы России составили 275,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Согласно прогнозам ведомства, бюджет в октябре недополучил 7,6 млрд рублей.
- На 41% упал объем выданных потребительских кредитов в РФ за 2022 год.
- Компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка — бренд прекращает поставки новых автомобилей в Россию, но продолжит обслуживание. «Sayonara — на японском означает „до свидания“. Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“. Мы говорим вам до свидания», — говорится в заявлении компании.
Реакции политиков
- Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет. Россия призвала генсека ООН выполнить обязательства по зерновой сделке, в том числе по экспорту российских удобрений, заявил Сергей Лавров.
- Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции и пришло время принять их в НАТО. Однако, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал это заявление так: Турция не считает, что Швеция и Финляндия эти условия не выполнили.
- Вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил в четверг на пресс-конференции о необходимости соблюдать интересы всех сторон в ситуации вокруг Украины.
Реакции: люди, сообщества
- США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией. Такую позицию изложил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан в статье, опубликованной в газете The New York Times.
- В Кемерове торжественно открыли единственную в России точную копию памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка. На открытии собрались около 7 тыс. человек.
- В Польше неизвестный установил на бывшем пьедестале памятника советским воинам табличку с благодарностью бойцам Красной армии, погибшим в борьбе с нацистской Германией. Польская полиция начала следствие по делу о «незаконном размещении мемориальной таблички».
Информация, которую вы могли пропустить
- На сеть семейных кафе «АндерСон» написали заявление в прокуратуру из-за проведения детского праздника Хеллоуин, автором жалобы стала журналистка Анна Шафран.
- Отечественные спортсмены, победившие на Всероссийской спартакиаде, будут получать такое же вознаграждение, как и одержавшие победу на чемпионате мира. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, по итогам выступлений на чемпионатах мира за золотую медаль спортсмены получат 358,4 тыс. рублей, за серебряную — 179,2 тыс. рублей, за бронзовую — 107,5 тыс. рублей.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 4 ноября:
- USD 61,53₽
- EUR 61,13₽
Хорошего дня! Вот что произошло 2 ноября: «Россия возвращается к зерновой сделке, VEON продаст „ВымпелКом“, и разрешен параллельный импорт алкоголя».