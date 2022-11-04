107 на 107, указ о выплате мобилизованным, и Infiniti: «Мы говорим вам до свидания». Что еще произошло 3 ноября

Что произошло 3 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 3 ноября

Минобороны РФ , брифинг 3 ноября На Купянском направлении уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66 и 93 механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих. На Артемовском направлении в результате ракетного удара уничтожено свыше 260 военнослужащих и 14 единиц военной техники. На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих. На Николаево-Криворожском направлении все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России уничтожено до 60 бойцов и семь единиц военной техники. Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три батареи РСЗО «Град». Средствами ПВО сбито три беспилотника и уничтожено 15 снарядов HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов.

Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 107 военнослужащих .

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Экономика , что с ней происходит

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Реакции политиков

Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено , но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет. Россия призвала генсека ООН выполнить обязательства по зерновой сделке , в том числе по экспорту российских удобрений , заявил Сергей Лавров .

но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет. Россия призвала генсека ООН выполнить обязательства по зерновой сделке в том числе по экспорту российских удобрений заявил . Йенс Столтенберг заявил , что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции и пришло время принять их в НАТО. Однако , министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал это заявление так: Турция не считает , что Швеция и Финляндия эти условия не выполнили.

заявил что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции и пришло время принять их в НАТО. Однако министр иностранных дел Турции прокомментировал это заявление так: Турция не считает что Швеция и Финляндия эти условия не выполнили. Вице-премьер , глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил в четверг на пресс-конференции о необходимости соблюдать интересы всех сторон в ситуации вокруг Украины.

Реакции: люди , сообщества

США должны скорее привести Украину за стол переговоров во избежание прямого столкновения НАТО с Россией. Такую позицию изложил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан в статье , опубликованной в газете The New York Times.

в статье опубликованной в газете The New York Times. В Кемерове торжественно открыли единственную в России точную копию памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка. На открытии собрались около 7 тыс. человек.

В Польше неизвестный установил на бывшем пьедестале памятника советским воинам табличку с благодарностью бойцам Красной армии, погибшим в борьбе с нацистской Германией. Польская полиция начала следствие по делу о «незаконном размещении мемориальной таблички».

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На сеть семейных кафе «АндерСон» написали заявление в прокуратуру из-за проведения детского праздника Хеллоуин , автором жалобы стала журналистка Анна Шафран.

автором жалобы стала журналистка Отечественные спортсмены , победившие на Всероссийской спартакиаде, будут получать такое же вознаграждение , как и одержавшие победу на чемпионате мира. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 4 ноября:

USD 61,53₽

EUR 61,13₽

Хорошего дня! Вот что произошло 2 ноября: «Россия возвращается к зерновой сделке, VEON продаст „ВымпелКом“, и разрешен параллельный импорт алкоголя».