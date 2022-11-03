Россия возвращается к зерновой сделке, VEON продаст «ВымпелКом», и разрешен параллельный импорт алкоголя. Что еще произошло 2 ноября

Что произошло 2 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 2 ноября

Минобороны сообщило , что Россия возвращается к участию в зерновой сделке после получения от Украины гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Владимир Путин заявил , что РФ оставляет за собой право выйти из соглашений в случае их нарушения. Минобороны РФ , брифинг 2 ноября На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР. В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей. На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ. В результате огневого поражения и действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15 полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск ДНР, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу РСЗО «Ураган». Также уничтожены склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНРи хранилище топлива для украинской военной техники. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО за сутки уничтожены 12 украинских беспилотников. В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда РСЗО, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS, а также 10 реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган». Кроме того, уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина РСЗО, 3544 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6967 единиц спецтехники.

В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории , прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

и территории прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной. Вовк находится в международном розыске. Ранее также были проведены обыски.

Экономика , что с ней происходит

Турция и Россия продолжают работать над созданием газового хаба в республике , который может быть построен во Фракии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

в республике который может быть построен во Фракии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии согласовали меры по ограничению цен на газ , электроэнергию и отопление. Об этом сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. «Потолок цен для газа , электроэнергии и централизованного теплоснабжения будет введен. Это мы согласовали сегодня с регионами», — сказал он.

на газ электроэнергию и отопление. Об этом сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. «Потолок цен для газа электроэнергии и централизованного теплоснабжения будет введен. Это мы согласовали сегодня с регионами», — сказал он. Ограничения электроэнергии для всех потребителей введены в Днепропетровской , Кировоградской и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

для всех потребителей введены в Днепропетровской Кировоградской и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Банк России повысил прогноз по росту наличных в обращении по итогам 2022 года до 1,4−1,6 трлн рублей на фоне увеличения спроса на наличные деньги , следует из последней редакции Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

на фоне увеличения спроса на наличные деньги следует из последней редакции Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. ВВП РФ в III квартале снизился на 4,4% в годовом выражении. В сентябре спад ВВП РФ ускорился до 5% в годовом выражении после 4% в августе , говорится в «Обзоре о текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ.

РФ в III квартале снизился на в годовом выражении. В сентябре спад ВВП РФ ускорился до 5% в годовом выражении после 4% в августе говорится в «Обзоре о текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ. Инфляция в России за период с 25 по 31 октября 2022 года составила 0,07% , следует из данных Росстата.

, следует из данных Росстата. Реальные зарплаты россиян в августе 2022 года снизились на 1,2% в годовом выражении , а по сравнению с июлем текущего года — на 3,4%, следует из данных Росстата.

в годовом выражении а по сравнению с июлем текущего года — на 3,4%, следует из данных Росстата. Уровень безработицы в России в сентябре 2022 года вырос до 3,9% против 3,8% месяцем ранее , следует из данных Росстата.

против 3,8% месяцем ранее следует из данных Росстата. Сбер продал свою долю ( 43%) в хорватской Fortenova Group , покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ , сообщила в среду пресс-служба российского банка. Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

Объем сельскохозяйственного производства в России по итогам января — сентября 2022 года увеличился на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 5 трлн 437,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 5 трлн 437,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата. Траты россиян на покупку новых автомобилей в сентябре продолжили расти второй месяц подряд после спада в июле , увеличившись на 11% , следует из совместного исследования «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат». Об этом пишет ТАСС.

в сентябре продолжили расти второй месяц подряд после спада в июле увеличившись на , следует из совместного исследования «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат». Об этом пишет ТАСС. Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта , в него вошел алкоголь. Об этом говорится в приказе министерства на официальном сайте правовой информации. В список вошли некоторые иностранные бренды вин , шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister , White Horse , Malibu , Jose Cuervo , Jack Daniels’s , Bell’s , Sheridan’s , Jose Cuervo и другие.

Алкоголь. CC0

Компания начала поиск покупателя «ВымпелКома» и сейчас выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон». В первом квартале бизнес VEON в России обесценился на 449 млн долларов.

и сейчас выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон». В первом квартале бизнес VEON в России обесценился на 449 млн долларов. Ряду стран Африки пришлось сократить размер посевов вплоть до 40% из-за введения антироссийских западных санкций вследствие конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Реакции политиков

Турция может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе , но и третьей атомной электростанции. Об этом заявил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Первый энергоблок АЭС „Аккую“ будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Мы обсуждали с (президентом России Владимиром) Путиным строительство атомной электростанции в Синопе. Мы откроем первый блок, потом один за другим еще три блока, а затем построим третью АЭС в другом месте», — сказал он в интервью телеканалу A-Haber.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. kremlin.ru

Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: „Кургана Дружбы“ — трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и других. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей», — сказала дипломат.

США пытаются превратить свои незаконные односторонние санкции в глобальный инструмент принуждения несогласных к исполнению воли Вашингтона. Об этом заявил в среду на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Реакции: люди , сообщества

Российский государственный социальный университет ( РГСУ) не пользуется платными сервисами компании Zoom уже несколько лет , сообщил ТАСС проректор по развитию РГСУ Василий Уроженко в пятницу.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что американский сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможность оплаты. По информации издания, с отказом в обслуживании со стороны сервиса столкнулись Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Датчик движения и веб-камера. Анна Зайкова

Профильные космические классы откроются со второй учебной четверти в пяти школах Донецкой Народной Республики ( ДНР) в партнерстве с Роскосмосом. В ближайшее время ожидается поступление оборудования , сообщила министр образования и науки региона Ольга Колударова.

«Мы со второй четверти открываем космические классы, они будут открыты на базе пяти образовательных организаций, главным партнером будет Роскосмос. Мы получим от Роскосмоса в ближайшее время оборудование и со второй четверти начнем соответствующую учебу в этих классах, они появятся в средних школах № 18 Шахтерска и № 7 Мариуполя, гимназии города Енакиево, лицеях „Коллеж“ и „Интеллект“ города Донецк», — сообщила Колударова.

Информация , которую вы могли пропустить

Сотрудники , командированные в новые регионы России , во время нахождения там будут получать зарплату в двойном размере , а также суточные в размере 8 480 рублей . Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду.

командированные в новые регионы России во время нахождения там будут получать зарплату в двойном размере а также суточные в размере . Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду. Параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы производства Marvel , Disney Pixar , DC Comics. Однако в ближайшее время этот вопрос может быть решен , сообщил ТАСС в среду глава Ассоциации владельцев кинотеатров ( АВК) Алексей Воронков. Ранее в среду Минпромторг заявил, что продукция брендов Marvel , Disney Pixar , DC Comics вошла в обновленный перечень для параллельного импорта.

Кадр из фильма «Капитан Марвел». kinopoisk.ru.

ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента СБУ , планировавшего устроить подрыв линии электропередачи. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа , инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Финансы

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Отличного дня! Вот что произошло 1 ноября: «Управление ВСУ нарушено, Путин попросил заботиться о семьях мобилизованных, а уехавших артистов не лишат званий».