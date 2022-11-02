Управление ВСУ нарушено, Путин попросил заботиться о семьях мобилизованных, а уехавших артистов не лишат званий. Что еще произошло 1 ноября

Что произошло 1 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 1 ноября

Минобороны РФ , брифинг 1 ноября На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками. Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов. На Красно-Лиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа. На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное ДНр, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах. Уничтожены три склада боеприпасов. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожены девять беспилотника. Кроме того, в воздухе сбиты одна баллистическая ракета «Точка-У», а также шесть снарядов РСЗО «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотника, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина РСЗО, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц спецтехники.

В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции.

Правительство России проведет в среду очередное заседание. На нем, в частности, будет обсуждаться передача полномочий от упраздненного Ростуризма в Минэкономразвития. Для этого планируется принять изменения в положение о министерстве, признать некоторые правительственные документы утратившими силу.

Российские военные нарушили управление группировками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, управление частями ВСУ было существенно нарушено после удара, нанесенного высокоточным оружием

Экономика , что с ней происходит

Исполнительный директор лондонского отделения Vitol Рассел Харди считает , что экспорт нефти из России снизится на 1 млн баррелей в день предстоящей зимой. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times.

что экспорт нефти из России снизится на в день предстоящей зимой. Об этом во вторник сообщает газета Financial Times. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 рассмотрят на встрече в ФРГ 3−4 ноября в том числе идею введения предельных цен на российскую нефть . Об этом заявил во вторник и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон.

. Об этом заявил во вторник и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон. Британская нефтегазовая компания BP может получить еще 700 млн долларов доходов от российского бизнеса в виде промежуточных дивидендов Роснефти за девять месяцев 2022 года , пишет ТАСС.

доходов от российского бизнеса в виде промежуточных дивидендов Роснефти за девять месяцев 2022 года пишет ТАСС. Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро», сообщила Еврокомиссия.

на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро», сообщила Еврокомиссия. Власти Киева готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии , водо- и теплоснабжения в городе. Об этом сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 83,4 млрд долларов с начала 2022 года , свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

с начала 2022 года свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Анкара продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов , сообщил во вторник журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

из российских портов сообщил во вторник журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что российское зерно не подпадает под санкции , его можно экспортировать по всему миру.

что не подпадает под санкции его можно экспортировать по всему миру. Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции , сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. С 1 ноября участники оборота упакованной воды должны будут передавать сведения об обороте ( упакованной воды) в разрезе кода товара и его количества с использованием электронного документооборота. Как утверждают в Минпромторге , это не отразится на доступности воды.

должны будут передавать сведения об обороте упакованной воды) в разрезе кода товара и его количества с использованием электронного документооборота. Как утверждают в Минпромторге это не отразится на доступности воды. Площадь виноградников в Краснодарском крае увеличилась за последний год на 18% и составляет на данный момент 28,5 тыс. га , сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

и составляет на данный момент , сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Автоконцерн Nissan Motor вынуждено приостановил оформление заявок на приобретение покупателями своего электромобиля модели Sakura, продажи которого начались в июне , в связи с нехваткой деталей. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Nissan. СС0

Реакции политиков

Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО).

«Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: (нужно) обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан военнослужащих», — сказал российский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию, связанную с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения гарантий исключения действий, подрывающих зерновую сделку.

«В развитие контактов между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики министры продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях, и подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление „черноморской зерновой инициативы“ генсекретаря ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломатия в разных сферах жизни помогает укреплять доверие между народами, а ее развитие во многом зависит от активной позиции соотечественников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин в Республике Алтай. Антон Федотов.

Законопроект о лишении званий артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции на Украине, Министерством культуры РФ не разрабатывается. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Минкультуры.

Реакции: люди , сообщества

Миллиардер Николай Сторонский , основатель финтех-стартапа Revolut , отказался от российского гражданства вслед за Олегом тиньковым. «Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut. Об этом пишет Forbes.

, основатель финтех-стартапа Revolut отказался от российского гражданства вслед за Олегом тиньковым. «Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut. Об этом пишет Forbes. Просветительский проект «Школа детской мультипликации Донбасса. Поддержка , обучение и интеграция в Россию», направленный на содействие вхождения детских анимационных студий ДНР и ЛНР в российскую анимационную школу в качестве полноправных партнеров , начнется в РФ в ноябре и продлится до сентября 2023 года, пишет ТАСС.

Информация , которую вы могли пропустить

Почетное консульство России официально открылось в городе Мерида , столице штата Юкатан на юге Мексики. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в латиноамериканской стране в своем Telegram-канале. Почетным консулом стал Адриан Мальдонадо.

официально открылось в городе Мерида столице штата Юкатан на юге Мексики. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в латиноамериканской стране в своем Telegram-канале. Почетным консулом стал Адриан Мальдонадо. Правительство Украины приостановило на период военного положения рассмотрение заявлений россиян для оформления разрешения на иммиграцию и вида на жительство. Об этом сообщил глава кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 55,43₽

EUR 56,44₽

Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 1 ноября: «Конец мобилизации, движение судов приостановлено, а Тиньков отказался от российского гражданства».