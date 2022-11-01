Конец мобилизации, движение судов приостановлено, а Тиньков отказался от российского гражданства. Что еще произошло 31 октября

Что произошло 31 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 31 октября

Минобороны РФ , брифинг 31 октября ВС РФ продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены в воздухе четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин РСЗО, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц спецтехники.

Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе. Переговоры прошли в преддверии саммита между Москвой, Ереваном и Баку.

Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Программа помощи выезжающим жителям Херсонской области будет распространена на население районов, вошедших в расширенную зону эвакуации.

Все мероприятия частичной мобилизации завершены, соответствующие доклады должны быть предоставлены до 1 ноября, заявили в Минобороны РФ.

Экономика , что с ней происходит

Правительство Японии намерено сохранить участие в проекте «Сахалин-1» , который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию. Как сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, соответствующую просьбу власти передали японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%.

Мировой спрос на энергоресурсы может вырасти к 2045 году на 23% , до 351 млн б/с, в основном за счет стран, не входящих в ОЭСР, следует из заявлений ОПЕК.

Самая высокая инфляция зафиксирована в странах Балтии — более 20% год к году, самая низкая во Франции и Испании — чуть выше 7% — «Коммерсантъ».

Россия пошла на зерновую сделку в интересах беднейших стран, но в них попадает только 3−4% зерна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, основываясь на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2020 и 2021 годах. Первое место в нем занял Газпром , который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.

Новый премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен увеличить налоги для того, чтобы покрыть дыру в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), образовавшуюся в государственном бюджете, пишет газета Financial Times.

Производитель шин Bridgestone начал поиск местного покупателя своих российских активов.

Минтранс и РЖД обсуждают возможность начала перевозок в Крым. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Реакции политиков

Президент Владимир Путин признался, что удары по украинским объектам сегодня стали отчасти ответом на теракт в Севастополе — «и это не все, что мы можем сделать». Об этом пишет ТАСС.

Госдепартамент США утверждает, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия России в зерновой сделке.

«С нашей точки зрения и с точки зрения стран всего мира, это (атака на корабли. — Прим. ред.) не может быть оправданием. Какие бы аргументы ни приводила Россия, она не учитывает, что это (приостановка участия в сделке. — Прим. ред.) заблокирует, затруднит доставку зерна в страны мира, которые в нем отчаянно нуждаются», — заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Утверждения Запада, что приостановка РФ участия в зерновой сделке грозит продбезопасности, — попытка переложить с больной головы на здоровую, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя , постпред России в ООН. ouncil.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей ВС РФ.

«Важно настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы те, кто выпускает продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать. Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», — указал он.

Реакции: люди , сообщества

Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Справка о выходе из гражданства, которую опубликовал предприниматель, датируется 26 октября.

Власти Латвии в ночь на понедельник демонтировали памятник советским солдатам в городе Даугавпилсе. Местные жители протестовали против этого решения.

Информация , которую вы могли пропустить

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также тем, кто являются единственными детьми у одиноких родителей пенсионного возраста.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «Открытого диалога» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины, а ее саму объявили в розыск.

«Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — сказала Матвиенко. Идет ли речь о запросе Украины в Интерпол для объявления в международный розыск, спикер Совфеда не уточнила.

Финансы

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Хорошего дня! Вот что произошло 30 октября: «Недружественные острова, в Бразилии новый президент, а Аэрофлот возобновляет работу онлайн сервисов».