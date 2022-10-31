Недружественные острова, в Бразилии новый президент, а Аэрофлот возобновляет работу онлайн сервисов. Что еще произошло 30 октября

Главное за 30 октября
Минобороны РФ, брифинг 30 октября
На Купянском направлении ВСУ предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.
На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.
На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская батарея гаубиц М777. Поражены две пусковые установки HIMARS. Уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО уничтожен самолет Су-25 и сбито два вертолета Ми-8. Также за сутки уничтожены 10 беспилотников, сбиты в воздухе 32 снаряда HIMARS и один реактивный снаряд «Ольха», перехвачено шесть ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.
- Несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены. При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы уничтожен один быстроходный катер.
- Воздушную тревогу объявляли в воскресенье в столице Украины и двенадцати областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
- Правительство расширило список так называемых недружественных России стран и территорий. В него вошли 11 заморских территорий Великобритании. Перечень размещен на сайте правительства. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство Канады выпустит пятилетние государственные облигации Ukraine Sovereignty Bonds, направленные на поддержку финансирования помощи Украине. Cредства помогут властям Украины «продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам, таких как пенсии, и покупку топлива перед зимой».
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к добыче сланцевого газа в стране с использованием гидравлического разрыва пласта. Об этом он заявил медиагруппе Funke. В Германии, Франции, Дании, Болгарии и Нидерландах гидроразрыв пласта запрещен.
- Работы по восстановлению автомобильной части Крымского моста ведутся с опережением графика, движение могут запустить к Новому году.
- Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует с 1 ноября возобновить полеты в воздушном пространстве России, чего избегала после начала конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.
- Турция и Россия после решения Москвы приостановить участие в зерновой сделке могут предпринять совместные шаги по вывозу российского зерна и удобрений в бедные страны. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.
- Россия и Иран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
- Следственный комитет России оценил стоимость восстановления инфраструктуры в ДНР и ЛНР в более 223 млрд руб. Это свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тыс. многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора, сообщила пресс-служба ведомства.
- Объявление частичной мобилизации, совпавшее с сезонным спадом на рынке недвижимости, привело к снижению средних цен на долгосрочную аренду. За месяц квартиры в крупных российских городах подешевели на 3−4%.
Реакция политиков
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, что могло бы быть платформой для переговоров Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Это желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности и «вернуться к состоянию на декабрь—январь».
- Заявления о том, что действия России усиливают глобальный продовольственный кризис, являются лживыми, зерновая сделка остановлена из-за «безответственных действий» Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров», — добавил посол.
- Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов после подсчета 100% голосов избирателей, следует из данных на сайте Высшего избирательного суда страны. Разрыв между кандидатами после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным — 50,85% против 49,15%.
Реакции: люди, сообщества
- Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в этом году не состоится из-за отмены выставки работ итальянского художника Арчимбольдо и отказа музыкантов из европейских стран принять участие.
- Несколько украинских беженцев, живущих в Грузии, сообщили о бедственном положении из-за прекращения выплаты им пособия мэриями Тбилиси и Батуми, сообщает портал «Грузия Online». В этих городах основном живут украинцы, покинувшие свою страну после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Информация, которую вы могли пропустить
- Поставленное Украине западное оружие могло попасть в Финляндию — в руки бандитов, предупредили в местной полиции. «У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», — сказал комиссар Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен, сославшись на данные разведки.
- Евгений Пригожин обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube. Бизнесмен подчеркнул, что после начала спецоперации на видеохостинге началась информационная война против России.
- Аэрофлот перешел на российскую систему бронирования, возобновил работу онлайн-сервисов. Контакт-центр и офисы авиакомпании Аэрофлот возобновили продажу билетов в обычном режиме.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 61,53₽
- EUR 61,13₽
Отличного дня! Вот что произошло 29 октября: «Обмен пленными, Россия приостанавливает „зерновую сделку“, а Роскомнадзор не блокирует Telegram».