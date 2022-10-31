Недружественные острова, в Бразилии новый президент, а Аэрофлот возобновляет работу онлайн сервисов. Что еще произошло 30 октября

На Купянском направлении ВСУ предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.



На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.