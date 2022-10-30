Обмен пленными, Россия приостанавливает «зерновую сделку», а Роскомнадзор не блокирует Telegram. Что еще произошло 29 октября

Главное за 29 октября
Минобороны РФ, брифинг 29 октября
На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей. Ракетным ударом уничтожены две установки HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских бойца.
На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.
Ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 189 районах, два склада боеприпасов. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников, сбиты в воздухе девять снарядов HIMARS, а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 50 на 50. Освобожденные российские военнослужащие вчера самолетами военно-транспортной авиации ВКС были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
- Готовившие военнослужащих украинского 73 специального центра морских операций ВСУ к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило Минобороны РФ.
- В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
- Договоренность о движении судов по морскому гуманитарному коридору в Черном море 30 октября не достигнута, говорится в заявлении представителя ООН в Совместном координационном центре Исмини Паллы.
Экономика, что с ней происходит
- Первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от Соединенных Штатов к России. Об этом на конференции Фонда Карнеги заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
- Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Европейского союза в ответ на аналогичные ограничения западных стран привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира, а также к значительному росту стоимости топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли, пишет Bloomberg.
- За последние три недели более половины меди на Лондонской бирже металлов было заказано трейдерами для поставок китайским покупателям, сообщает Bloomberg. По данным агентства, большая часть этой меди «имеет российское происхождение».
- Евросоюз в рамках санкций заморозил активы 90 россиян на 17 млрд евро.
- Еврокомиссар Дидье Рейндерс предложил вернуть России замороженные 300 млрд евро при условии ее участия в восстановлении Украины.
- Как рассказали ТАСС автодилеры, запасов иномарок, в зависимости от модели, хватит до конца 2022 — начала 2023 года. Надежду на улучшение ситуации на рынке дает только возобновление отечественных производств и приход китайских брендов.
- Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России с начала 2022 года по 23 октября вырос на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
- Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
- Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов из-за атак против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в сообщении Минобороны. Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с утренней атакой на корабли Черноморского флота.
Реакция политиков
- Владимир Зеленский считает, что Россию нужно исключить из G20. Так он отреагировал на решение Москвы приостановить участие в «зерновой сделке».
«Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне „Большой двадцатки“», — сказал Зеленский в видеообращении. По его мнению, решение РФ усугубит ситуацию с голодом на нескольких континентах. Украинский президент считает членство РФ в G20 «нонсенсом». «России не место в „двадцатке“», — добавил украинский президент.
- Президент Латвии Эгилс Левитс считает главной целью стратегии страны укрепление обороны на фоне военных действий на Украине. По его мнению, нет смысла пытаться «удержать Путина от дальнейшей агрессии» телефонными разговорами, а вместо этого лучше укреплять оборону НАТО.
- Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал публикацию Politico о планах США ускорить размещения модернизированных ядерных авиабомб B61−12 в Европе. Дипломат заявил, что это вооружение является стратегическим, а не тактическим, как утверждают в Вашингтоне, и вновь призвал США вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию.
Реакции: люди, сообщества
- Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США не поддерживает конфискацию российских активов в пользу Украины, сообщили источники The Washington Post.
- Имена советских солдат и офицеров, погибших на территории Венгрии во время Великой Отечественной войны, нанесены на мемориальные плиты воинского захоронения, которое было торжественно открыто после капитального ремонта в городе Дьёр на северо-западе страны.
- Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что мировые эксперты обеспокоены вмешательством НАТО в военный конфликт на Украине. По его мнению, третья мировая война «уже фактически началась», и ведется она в том числе в киберпространстве.
Информация, которую вы могли пропустить
- Блокировка Telegram на территории России в настоящее время исключена, говорится в заявлении Роскомнадзора в канале мессенджера. Ранее домен коротких ссылок мессенджера Telegram — t. me — появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, в качестве обоснования было указано требование Генпрокуратуры. Некоторое время спустя его оттуда убрали.
- Британские власти дали разрешение разморозить часть счетов Петра Авена, чтобы он смог оплатить долги и осуществлять повседневные траты. Как сообщила газета The Daily Telegraph, российский предприниматель получит доступ к 1 млн фунтов стерлингов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 61,53₽
- EUR 61,13₽
Хорошего дня! Вот что произошло 28 октября: «Конец частичной мобилизации, в Киеве не хватает света, а Zoom отключает оплаченные лицензии».