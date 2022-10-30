Обмен пленными, Россия приостанавливает «зерновую сделку», а Роскомнадзор не блокирует Telegram. Что еще произошло 29 октября

На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей. Ракетным ударом уничтожены две установки HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских бойца.

На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 189 районах, два склада боеприпасов. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников, сбиты в воздухе девять снарядов HIMARS, а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.