Конец частичной мобилизации, в Киеве не хватает света, а Zoom отключает оплаченные лицензии. Что еще произошло 28 октября

На Купянском направлении все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления, а также 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, перехвачены три беспилотника, сбиты в воздухе шесть снарядов HIMARS и «Ураган».