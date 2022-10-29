29 октября
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Политика

Конец частичной мобилизации, в Киеве не хватает света, а Zoom отключает оплаченные лицензии. Что еще произошло 28 октября

Что произошло 28 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 28 октября

  • Глава Минобороны Шойгу доложил президенту Путину о завершении частичной мобилизации. Задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

Минобороны РФ, брифинг 28 октября

На Купянском направлении все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления, а также 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8, перехвачены три беспилотника, сбиты в воздухе шесть снарядов HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Небензя сообщил, что Россия подняла в СБ ООН вопрос подготовки Киевом «грязной бомбы».
  • Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена, сообщил Стремоусов.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в украинской столице колеблется от 25% до 50%. По его словам, нормальное энергоснабжение города может быть восстановлено в течение двух-трех недель.
  • Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла ее снижений.

Экономика, что с ней происходит

  • Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла ее снижений.
  • Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила:

— Нижняя точка спада ВВП РФ придется на середину 2023 года;
— Кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах остается высокой, несмотря на снижение в октябре;
— ЦБ отчетливо видит глубокую трансформацию экономики РФ;
— Оценка банка «Открытие» близка к завершению, сделка завершится до конца года.

  • Банк «Уралсиб» 28 октября заключил договор о покупке портфеля потребительских кредитов Ситибанка.
  • Около 300 тыс. тонн российских удобрений остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии, а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, чьи власти не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН, утверждает российский МИД.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал возобновить действие «зерновой сделки» после 19 ноября. Он отметил, что стороны должны снять препятствия с экспорта зерна и удобрений из России. По данным ООН, снижение цен спасло от крайней нищеты около 100 млн человек, в том числе благодаря «зерновой сделке».
  • Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего завода на Украине в течение двух лет, заявил Reuters генеральный директор Baykar Халук Байрактар.
  • Минфин заявил об освобождении мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов.
  • Кыргызский инвестиционно-кредитный банк приостановил прием карт российской платежной системы «Мир».
  • Финский производитель шин Nokian Tyres продала российское предприятие «Татнефти». Ориентировочная сумма сделки — 400 млн евро.
  • Группа компаний «Доброфлот» ввела в эксплуатацию новый порт на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае. Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей.

Реакции политиков

  • Киев может наладить ситуацию с электроснабжением, признав новые регионы РФ, написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится», — отметил замглавы Совбеза РФ.
  • Пекин высоко ценит позицию Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с программной речью, в которой обратился ко всем гражданам Германии. В ней он описал позицию Берлина по Украине и заявил, что между Германией и Россией произошел эпохальный разрыв. Старый мировой порядок рухнул, заявил он: «Путинская „одержимость империей“ превратила прежний мировой порядок в руины. Мир находится на пути к фазе конфронтации».

Реакции: люди, сообщества

  • Олег Дерипаска заявил, что России не удастся преодолеть экономический кризис одними государственными инвестициями. Для перехода к росту, по мнению бизнесмена, нужно проявить смелость. В частности, он предложил снизить ключевую ставку до 5% и провести программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20−25 трлн рублей.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru
  • В ходе исследования, проведенного 21−23 октября, социологи задавали вопрос: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?». 63% опрошенных россиян ответили «тревожное», свидетельствуют данные ФОМ.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Минюст расширил список физических лиц — иностранных агентов, включив в него основательницу телеканала «Дождь"* (признан СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву, а также главу службы информации телеканала Екатерину Котрикадзе и ведущего «Дождя» Владимира Роменского, следует из данных на сайте ведомства.
  • Спрос на гравировку кириллической раскладки на клавиатурах и ноутбуках, по свидетельствам участников рынка, вырос на 20−30% за последние полгода.
  • Американский сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможность оплаты, пишут «Ведомости».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 61,53₽
  • EUR 61,13₽

Хорошего дня! Вот что произошло 27 октября: «Путин на «Валдае», миссия МАГАТЭ в Чернобыль, и Собчак — гражданка Израиля».

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