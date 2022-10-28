Что произошло 27 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 27 октября

Минобороны РФ , брифинг 27 октября

На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и бойцов, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа. На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц спецтехники.

Рафаэль Гросси заявил , что МАГАТЭ отправит команду инспекторов для оценки ситуации с безопасностью в районе Чернобыльской АЭС в ближайшие недели. Эта миссия не связана с заявлениями России в адрес Украины о подготовке провокации с «грязной бомбой».

что МАГАТЭ отправит команду инспекторов для оценки ситуации с безопасностью в районе в ближайшие недели. Эта миссия не связана с заявлениями России в адрес Украины о подготовке провокации с «грязной бомбой». Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области , сообщил глава администрации округа Алексей Дыбов.

, сообщил глава администрации округа Алексей Дыбов. Президент Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробности — ниже.

Экономика , что с ней происходит

Из экономических заявлений Владимира Путина:

— Безработица в России на уровне 3,8% - меньше чем до пандемии;

— Инфляция в России по итогам года будет около 12%, в первом квартале 2023 года — около 5%;

— Россия будет пускать компании из дружественных стран в проекты по добыче углеводородов в РФ;

— Россия ведет переговоры с разными странами, в том числе с Индией, о различных способах поставки российских энергоресурсов;

— После взрыва на «Северных потоках» в строю все еще остается одна труба, по ней можно прокачивать 27,5 млрд куб. м;

— Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, «не хотят — не надо»;

— В России уже сложился зрелый бизнес, он спокойно перехватывает освобождающиеся рынки. Пик трудностей в экономике РФ, связанных с санкциями, пройден.

Концерн Shell заявил о прекращении поставок СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту в III квартале. При этом компания полностью прекратила спотовые покупки российского СПГ.

заявил о прекращении поставок СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту в III квартале. При этом компания полностью прекратила спотовые покупки российского СПГ. Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние 4−5 месяцев , на 1 октября падение составило 47% , заявил глава «Нортека» Леонид Михельсон.

на 1 октября падение составило , заявил глава «Нортека» Леонид Михельсон. Совет управляющих Европейского центрального банка решил поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Таким образом , базовая процентная ставка увеличена до 2% , ставка по депозитам теперь составляет 1,50% , по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25% .

базовая процентная ставка увеличена до , ставка по депозитам теперь составляет , по краткосрочным кредитам ЕЦБ — . Отказ Европы от поставок энергоресурсов из РФ ставит под угрозу 6,5−11% ВВП Европы и около 16 млн рабочих мест , заявил директор Роснефти Игорь Сечин.

ВВП Европы и около рабочих мест заявил директор Роснефти Игорь Сечин. Британская BP остается акционером Роснефти , на счет компании перечислено 700 млн долларов дивидендов за второе полугодие 2021 года — ТАСС.

Правительство предлагает освободить от НДФЛ материальную помощь мобилизованным , сообщает Минфин.

материальную помощь мобилизованным сообщает Минфин. Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря этого года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот.

эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот. Минпромторг рассматривает возможность исключения Nissan из перечня для параллельного импорта при условии , что послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ будет осуществляться на надлежащем уровне.

«КамАЗ» планирует до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. Компания намерена к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.

Реакции политиков

Политические заявления Путина:

Украину «накачивают вооружением, в том числе, тяжелым», оставляя без внимания «заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие»;

— «Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую „грязную бомбу“»;

— Украина «фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России»;

— «Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных транспортной и энергетической структур»;

— Взрывы на газопроводах «Северного потока» — «уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры»;

— Сохраняются риски, что оружие с «черного рынка» Украины — ПЗРК и высокоточные образцы оружия — попадут в руки террористов.

«Современный либерализм изменился до неузнаваемости , до абсурда , когда альтернативные точки зрения объявляются подрывными , а любая критика воспринимается как «происки Кремля»: «Бред какой-то , до чего скатились», — заявил Владимир Путин.

Любые замыслы и попытки чинить препятствия прогрессу КНР и РФ не увенчаются успехом , заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он добавил, что правительство Китая намерено углублять отношения с Россией на всех уровнях.

«Китай в будущем будет решительно поддерживать российскую сторону в том, чтобы под руководством президента Владимира Путина российский народ преодолел трудности, устранил все помехи и реализовал цели стратегии развития, а также достиг дальнейшего прогресса в укреплении статуса России как державы на международной арене», — отметил Ван И.

Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины , считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении. Что демонстрирует администрация США, почему?» — отметил он в интервью изданию The Daily Caller. По словам Сийярто, «для достижения мира нужно разговаривать».

Реакции: люди , сообщества

В МГУ создают курс военной журналистики. Это необходимо , чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы , сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслан Новиков.

«Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой (Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — сказал Новиков.

По данным социсследования , центральному телевидению россияне доверяют больше , чем региональным и местным телеканалам , сообщил директор по работе с госорганами ВЦИОМ Кирилл Родин.

Исследование также показало, что 52% опрошенных россиян являются активной аудиторией смешанного потребления, то есть регулярно смотрят телевизор и читают интернет-ресурсы.

Около трети россиян ( 34%) перестали пользоваться бумажными источниками информации ради сохранения окружающей среды , при этом заменили их на цифровые медиа чуть менее половины респондентов — 41%. Такие результаты показал совместный опрос «СберСтрахования жизни» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Информация , которую вы могли пропустить

Индивидуальные предприниматели , подпавшие под частичную мобилизацию , освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию , сообщили в Минфине РФ.

, подпавшие под частичную мобилизацию освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию сообщили в Минфине РФ. Госдума единогласно приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России , в том числе в СМИ , интернете , рекламе , литературе и кино.

Ксения Собчак находится в Литве, она въехала в страну по израильскому паспорту, сообщил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в интервью литовской радиостанции Žinių radijаs. «Она находится в Литве, как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не требуется виза. Она может приехать сюда, находиться здесь, если я не ошибаюсь, 90 дней. Да, мы подтверждаем этот факт».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

USD 61,33₽

EUR 60,46₽

Хорошего дня! Вот что произошло 26 октября: «Тренировка ответного ядерного удара, новая партия Ту-214, и Собчак уехала из России в Литву».