Главное за 27 октября
Минобороны РФ, брифинг 27 октября
На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и бойцов, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.
В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.
В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц спецтехники.
- Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ отправит команду инспекторов для оценки ситуации с безопасностью в районе Чернобыльской АЭС в ближайшие недели. Эта миссия не связана с заявлениями России в адрес Украины о подготовке провокации с «грязной бомбой».
- Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил глава администрации округа Алексей Дыбов.
- Президент Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробности — ниже.
Экономика, что с ней происходит
- Из экономических заявлений Владимира Путина:
— Безработица в России на уровне 3,8% - меньше чем до пандемии;
— Инфляция в России по итогам года будет около 12%, в первом квартале 2023 года — около 5%;
— Россия будет пускать компании из дружественных стран в проекты по добыче углеводородов в РФ;
— Россия ведет переговоры с разными странами, в том числе с Индией, о различных способах поставки российских энергоресурсов;
— После взрыва на «Северных потоках» в строю все еще остается одна труба, по ней можно прокачивать 27,5 млрд куб. м;
— Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, «не хотят — не надо»;
— В России уже сложился зрелый бизнес, он спокойно перехватывает освобождающиеся рынки. Пик трудностей в экономике РФ, связанных с санкциями, пройден.
- Концерн Shell заявил о прекращении поставок СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту в III квартале. При этом компания полностью прекратила спотовые покупки российского СПГ.
- Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние 4−5 месяцев, на 1 октября падение составило 47%, заявил глава «Нортека» Леонид Михельсон.
- Совет управляющих Европейского центрального банка решил поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2%, ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%.
- Отказ Европы от поставок энергоресурсов из РФ ставит под угрозу 6,5−11% ВВП Европы и около 16 млн рабочих мест, заявил директор Роснефти Игорь Сечин.
- Британская BP остается акционером Роснефти, на счет компании перечислено 700 млн долларов дивидендов за второе полугодие 2021 года — ТАСС.
- Правительство предлагает освободить от НДФЛ материальную помощь мобилизованным, сообщает Минфин.
- Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря этого года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот.
- Минпромторг рассматривает возможность исключения Nissan из перечня для параллельного импорта при условии, что послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ будет осуществляться на надлежащем уровне.
- «КамАЗ» планирует до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. Компания намерена к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.
Реакции политиков
- Политические заявления Путина:
Украину «накачивают вооружением, в том числе, тяжелым», оставляя без внимания «заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие»;
— «Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую „грязную бомбу“»;
— Украина «фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России»;
— «Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных транспортной и энергетической структур»;
— Взрывы на газопроводах «Северного потока» — «уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры»;
— Сохраняются риски, что оружие с «черного рынка» Украины — ПЗРК и высокоточные образцы оружия — попадут в руки террористов.
- «Современный либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда, когда альтернативные точки зрения объявляются подрывными, а любая критика воспринимается как «происки Кремля»: «Бред какой-то, до чего скатились», — заявил Владимир Путин.
- Любые замыслы и попытки чинить препятствия прогрессу КНР и РФ не увенчаются успехом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Он добавил, что правительство Китая намерено углублять отношения с Россией на всех уровнях.
«Китай в будущем будет решительно поддерживать российскую сторону в том, чтобы под руководством президента Владимира Путина российский народ преодолел трудности, устранил все помехи и реализовал цели стратегии развития, а также достиг дальнейшего прогресса в укреплении статуса России как державы на международной арене», — отметил Ван И.
- Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении. Что демонстрирует администрация США, почему?» — отметил он в интервью изданию The Daily Caller. По словам Сийярто, «для достижения мира нужно разговаривать».
Реакции: люди, сообщества
- В МГУ создают курс военной журналистики. Это необходимо, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы, сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслан Новиков.
«Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой (Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — сказал Новиков.
- По данным социсследования, центральному телевидению россияне доверяют больше, чем региональным и местным телеканалам, сообщил директор по работе с госорганами ВЦИОМ Кирилл Родин.
Исследование также показало, что 52% опрошенных россиян являются активной аудиторией смешанного потребления, то есть регулярно смотрят телевизор и читают интернет-ресурсы.
- Около трети россиян (34%) перестали пользоваться бумажными источниками информации ради сохранения окружающей среды, при этом заменили их на цифровые медиа чуть менее половины респондентов — 41%. Такие результаты показал совместный опрос «СберСтрахования жизни» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.
Информация, которую вы могли пропустить
- Индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, сообщили в Минфине РФ.
- Госдума единогласно приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
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Ксения Собчак находится в Литве, она въехала в страну по израильскому паспорту, сообщил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в интервью литовской радиостанции Žinių radijаs. «Она находится в Литве, как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не требуется виза. Она может приехать сюда, находиться здесь, если я не ошибаюсь, 90 дней. Да, мы подтверждаем этот факт».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 61,33₽
- EUR 60,46₽
Хорошего дня! Вот что произошло 26 октября: «Тренировка ответного ядерного удара, новая партия Ту-214, и Собчак уехала из России в Литву».