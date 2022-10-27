Тренировка ответного ядерного удара, новая партия Ту-214, и Собчак уехала из России в Литву. Что еще произошло 26 октября

Что произошло 26 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 26 октября

Минобороны РФ , брифинг 26 октября На Купянском направлении противник предпринял пять последовательных атак. Все они отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 бойцов, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов. На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаки. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах. Уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе. Средствами ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотников. Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов американской РСЗО HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица спецтехники.

Владимир Путин провел встречу с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Вот заявления российского лидера:

— Украина стала инструментом внешней политики Соединенных Штатов: «Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом»;

— Конфликтный потенциал в мире в целом и в регионе СНГ остается очень высоким: «Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния».

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Граждане Украины с 1 января 2023 года могут продолжить въезжать в РФ без оформления виз — ТАСС.

Экономика , что с ней происходит

Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 и плановый период 2024—2025 годов.

Дума приняла в первом чтении проект об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей .

Правительство РФ дополнительно направит регионам 59 млрд рублей на зарплаты медработникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков РФ, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. Среди них — Райффайзенбанк, Озон банк, ОТП банк, Ситибанк, Яндекс банк. Ограничение действует до 31 декабря 2022 года. При этом такие сделки могут быть совершены на основании специального решения президента.

Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Речь идет об ограничении на вывоз за пределы России продукции и сырья, перечень которых устанавливает правительство.

«Бургер кинг» в 2023 году в качестве эксперимента начнет продавать тихие и игристые вина в своем заведении в аэропорту Внуково, сообщает РБК. Какие именно марки вин будут предлагать покупателям, не уточняется.

Казанский авиазавод начал производство первых Ту-214 для поставок в 2023 году.

Автомобилестроительная компания «Соллерс» в конце 2022 года запустит производство легких коммерческих автомобилей под собственным брендом с высокими требованиями по локализации, сообщили в Минпромторге РФ.

Mercedes-Benz продаст свои доли в российских «дочках» компании «Автодом», сообщает Минпромторг.

В России начались продажи первого российского электромобиля Evolute.

Российский бренд бюджетных смартфонов Inoi ушел из России.

Девелопер «ПИК» не планирует покупку предприятий IKEA в России, сообщили в пресс-службе застройщика.

Реакции политиков

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал Сисоку Эмбало.

Вопросы расширения военной помощи Украине, включая поставки танков необходимо согласовывать в рамках НАТО, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Украинская сторона неоднократно требовала от ФРГ предоставления танков Leopard 2. За передачу этих боевых систем высказывался ранее и ряд представителей либералов и «зеленых», однако канцлер Олаф Шольц до сих пор остается непреклонным в данном вопросе и не раз ссылался на то, что танки не предоставляет Киеву даже Вашингтон.

Отказ европейских стран от российских энергоносителей не проходит безболезненно, США сделают все возможное, чтобы помочь им пережить зиму, заявил Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, «Европа, а в особенности ее ведущие страны, за последние девять месяцев сделали для слома зависимости (от российских энергоносителей) больше, чем за многие годы». «Но как и любой переход, особенно переход от того, что устоялось на протяжении многих лет, это вызывает сложности, связано с трудностями, не проходит безболезненно, и европейцы понимают это», — указал он в интервью агентству Bloomberg.

Члены Совета Безопасности ООН должны продолжать переговоры по вопросу возможности расследования происхождения беспилотников на Украине, заявил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

«Китай принял во внимание письма, которые были отправлены Украиной, Ираном, Россией, Францией, Великобританией и другими сторонами, по вопросу передачи БПЛА», — указал китайский дипломат. «Учитывая очевидные разногласия, члены Совета должны продолжать консультации для того, чтобы определить то, как Секретариат должен выполнять свой мандат, необходимо воздерживаться от поспешных действий, которые подорвут единство Совета», — заявил зампостпреда Китая.

Реакции: люди , сообщества

Российская певица Жасмин считает введенные против нее санкции поводом для гордости.

«В первую очередь, горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — сказала ТАСС артистка.

США ввели санкции против девяти физических лиц и 12 юридических лиц за приписываемую России причастность к коррупции в Молдавии. В черный список попали в том числе певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен и политик Илан Шор.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у добровольческих батальонов в ДНР есть как беспилотники, так и тяжелая техника.

«У добровольческих русских батальонов есть беспилотники, есть и тяжелая техника. Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Жители Белгородской области, получившие средние и тяжелые ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, имеют право на получение 500 тыс. рублей из бюджета региона. В данной ситуации они приравнены к военнослужащим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Новосибирские власти направят 15 млн рублей из предусмотренных новогодних трат на поддержку жителей, подпавших под частичную мобилизацию, и еще 10 млн рублей для закупки экипировки для военнослужащих. Соответствующие изменения в бюджет были приняты на сессии Горсовета.

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», сообщили в правоохранительных органах.

«Собчак подозревается по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ („Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере“). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник нашего агентства. Сама Собчак не стала это комментировать. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря 2022 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

USD 61,33₽

EUR 60,46₽

Хорошего дня! Вот что произошло 25 октября: «Эксперты МАГАТЭ отреагировали на предупреждения РФ, в Киргизии отказываются от „Мира“, а Рогозин посетил Донбасс и взял позывной Космос».