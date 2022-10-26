Эксперты МАГАТЭ отреагировали на предупреждения РФ, в Киргизии отказываются от «Мира», а Рогозин посетил Донбасс и взял позывной Космос. Что еще произошло 25 октября

Что произошло 25 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 25 октября

Минобороны РФ , брифинг 25 октября На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль. На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ. Также поражены: стоянка вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах. Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников. Кроме того, сбиты в воздухе семь снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6758 единиц спецтехники.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны России на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог , а также части акватории бухты Промежуточная Уссурийского залива.

на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог а также части акватории бухты Промежуточная Уссурийского залива. Россия запросила через два дня заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине , сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Также РФ запросила на 26 октября заседание СБ ООН по использованию беспилотников на Украине.

по биолабораториям на Украине сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Также РФ запросила на 26 октября заседание СБ ООН по использованию беспилотников на Украине. Президент Владимир Путин своим выступлением на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ показал , что берет под личный контроль вопрос оснащения армии и флота.

по обеспечению потребностей ВС РФ показал что берет под личный контроль вопрос оснащения армии и флота. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с Владимиром Зеленским заявил , что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере , и пообещал в ближайшие дни передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы. Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ , Берлин уже поставил Киеву военные товары на сумму 686 млн евро. Среди них нет наступательного вооружения.

после встречи с Владимиром Зеленским заявил что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере и пообещал в ближайшие дни передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы. Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Берлин уже поставил Киеву военные товары на сумму 686 млн евро. Среди них нет наступательного вооружения. Перечень выплат , которые будут перечислять на карты платежной системы «Мир», расширяется с 26 октября. В частности , к нему добавятся выплаты по закону «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», сообщили нам в пресс-службе Минтруда.

Экономика , что с ней происходит

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea изучает возможность отделения своего международного бизнеса от российского, заявил глава компании.

Японская энергетическая компания Saibu Gas заключила контракт на поставки сжиженного природного газа с новым оператором проекта «Сахалин-2», сообщило агентство Kyodo.

Проект бюджета РФ на предстоящую трехлетку предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат работников бюджетной сферы, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Уточняется, что прожиточный минимум составит 14 275 рублей , МРОТ — 16 242 рубля .

Государственный банк Киргизии «Айыл банк» приостановил обслуживание российских платежных карт «Мир», говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году, заявила глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российское предприятие «Юроп фудс ГБ» по производству продукции Gallina Blanca было приобретено холдингом HYSG Group, которому также принадлежат права на бренд «Доширак», следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК», пишет РБК. По сведениям собеседника газеты, заводы шведской компании в России посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») Источник среди шести компаний назвал также девелоперскую группу «ПИК» и австрийский концерн Kronospan.

Первые несколько сотен магазинов бренда Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Российские ритейлеры запустили в продажу iPhone 14 с функционалом, свойственным гаджетам других стран, например, смартфоны с разными типами сим-карт, либо только с eSIM. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Реакции политиков

Заявления Сергея Собянина на заседании координационного совета по обеспечению нужд военной операции:

— С помощью субъектов РФ обустроили около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных, работа будет продолжена;

— В большинстве субъектов РФ работа по обеспечению безопасности идет планово, в приграничных регионах нужны дополнительные меры;

— Социальную поддержку семей мобилизованных будут вести системно со всеми регионами;

— Подавляющее большинство субъектов приняли меры по поддержке мобилизованных.

Новый британский премьер Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера.

В заявлении отмечается, что обе стороны поддержали «продолжение политики экономических санкций» против РФ. Новый премьер-министр Великобритании также сообщил, что надеется на «скорую личную встречу» с президентом Украины.

Пентагон пока не называет дату возможных новых переговоров Ллойда Остина с Сергеем Шойгу, но США хотят держать каналы коммуникации открытыми, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер .

Министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала соотечественников, находящихся за границей, не возвращаться и перезимовать в странах пребывания.

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. <…> Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — сказала она.

Реакции: люди , сообщества

Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольме.

Рейсами иностранных авиакомпаний в РФ и из нее за девять месяцев текущего года воспользовались 8,7 млн человек против 4 млн за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия». Таким образом, зарубежные компании более чем вдвое увеличили пассажирские перевозки в Россию и из нее в 2022 году, отмечает газета.

Экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился в Донбассе с бойцами ДНР. На фотографиях на обмундировании Дмитрия Рогозина можно увидеть позывной Космос.

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Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» за пропаганду насилия и массового убийства.

На горячую линию в связи с мобилизацией поступило порядка 1,5 млн звонков — ТАСС.

— ТАСС. В Великобритании объявили новый состав правительства:

— Джереми Хант сохранил пост министра финансов;

— Доминик Рааб вернулся на пост министра юстиции и вице-премьера Британии;

— Бен Уоллес останется министром обороны;

— Джеймс Клеверли сохранил за собой пост главы МИД Великобритании;

— Суэлла Браверман вернулась на пост главы МВД Великобритании.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

USD 61,33₽

EUR 60,46₽

Хорошего дня! Вот что произошло 24 октября: «Россия предупредила о „грязной бомбе“, Мишустин занялся нуждами СВО, и KFC превратится в Rostic’s».