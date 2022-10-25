25 октября
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Политика

Россия предупредила о «грязной бомбе», Мишустин занялся нуждами СВО, и KFC превратится в Rostic’s. Что еще произошло 24 октября

Что произошло 24 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 24 октября

Минобороны, брифинг 24 октября

На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении Червонопоповки ЛНР. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж.

Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка ДНР.

Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена.

Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

В районе Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица спецтехники.

  • Один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области, говорится в сообщении Минздрава региона.

  • Первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

  • Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей войск. Премьер-министр отметил, что совет будет заниматься определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков и подрядчиков, созданием профильной инфраструктуры.

Экономика, что с ней происходит

  • Германские энергоконцерны Uniper и Eon закроют часть офисных помещений на зиму в целях экономии электроэнергии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  • Почти три четверти европейцев вынуждены сократить свои ежедневные расходы на товары и продукты питания из-за роста инфляции и кризисных явлений в экономике, сообщает агентство Bloomberg.

  • Жители Украины начали массово закупать генераторы, фонарики, свечи и прочие товары, помогающие пережить веерные отключения электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Отмечается, что цены растут практически на все товары, связанные с автономным электроснабжением.

  • Совместный координационный центр подтверждает, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы осуществляется с задержками, очередь на инспекцию в настоящее время составляет 113 судов.

  • Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во II декаде октября 2022 года выросла до 6,79%, говорится в материалах Банка России.

  • Райффайзенбанк с 25 октября возобновит продажу наличных долларов и евро в части своих отделений. При этом для покупки наличных необходимо будет оформить предварительный заказ, уточнили в банке. Найти ближайшее отделение, в котором осуществляется продажа валюты, можно на сайте кредитной организации.

  • Объем инвестиций в туристическую отрасль России в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составит до 2024 года около 1 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.

  • Yum! Brands заключила договор по продаже российских активов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт сервис». Как сообщил «Коммерсантъ», Yum! Brands передаст российский бизнес, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда. Газета отметила, что владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.

  • Российские компании, интересующиеся покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Новгороде, начали осмотр предприятий, сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

  • Михаил Мишустин утвердил выделение 1 млрд рублей в 2022—2023 годы на финансирование создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий.

Реакции политиков

  • Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова:

— У РФ запланированы еще контакты по военной линии в связи с возможным использованием Киевом «грязной бомбы»;
— Ситуацию с возможным использованием Украиной «грязной бомбы» обсудят в СБ ООН сегодня — завтра;
— Некоторые собеседники РФ предложили обсудить ситуацию с возможностью использования Киевом «грязной бомбы» на профессиональном военном уровне;
— Опровержения Западом сведений РФ о возможности использования Киевом «грязной бомбы» — несерьезны.

  • Борис Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы гарантировать непрерывную поддержку Украины со стороны США, сообщила газета Financial Times.

По их сведениям, Джонсон по-прежнему хочет оставаться одним из ключевых сторонников Украины на международной арене, в связи с чем намерен добиваться американских заверений в продолжении помощи киевским властям.

  • Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов в том числе и с США, заявила Мария Захарова в эфире Первого канала.

В конце июня постановление правительства России о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с обеспечением природного газа из России в зимний период.

«Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Реакции: люди, сообщества

  • Количество оформленных за девять месяцев текущего года патентов на работу для иностранцев сократилось почти на 12 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, как следует из данных статистики МВД России за январь — сентябрь 2022 года, на 3,6 тыс. выросло количество оформленных разрешений на работу.

  • Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что он находится в Запорожской области.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске (город в ДНР) сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Лидером правящей Консервативной партии Великобритании объявлен бывший министр финансов Риши Сунак. Автоматически он займет пост премьер-министра. Сунак — первый этнический индиец на посту премьер-министра за всю британскую историю и самый молодой премьер более чем за 200 лет.

  • Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины — ТАСС. Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны", — говорится в тексте документа.

  • Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение выплатить семьям погибших рязанцев на полигоне «Северный» под Белгородом по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

  • USD 61,16₽
  • EUR 60,15₽

Хорошего дня! Вот что произошло 23 октября: «Падение истребителя в Иркутске, МВФ признал, что экономика России стабилизировалась, а Рогозин помог милиции ДНР».

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