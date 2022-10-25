Россия предупредила о «грязной бомбе», Мишустин занялся нуждами СВО, и KFC превратится в Rostic’s. Что еще произошло 24 октября

Что произошло 24 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 24 октября

Минобороны , брифинг 24 октября На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении Червонопоповки ЛНР. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты. На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка ДНР. Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районе Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника. Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица спецтехники.

Один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области , говорится в сообщении Минздрава региона.

Первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы» .

Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей войск. Премьер-министр отметил, что совет будет заниматься определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков и подрядчиков, созданием профильной инфраструктуры.

Экономика , что с ней происходит

Германские энергоконцерны Uniper и Eon закроют часть офисных помещений на зиму в целях экономии электроэнергии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Почти три четверти европейцев вынуждены с ократить свои ежедневные расходы на товары и продукты питания из-за роста инфляции и кризисных явлений в экономике, сообщает агентство Bloomberg.

Жители Украины начали массово закупать генераторы, фонарики, свечи и прочие товары, помогающие пережить веерные отключения электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Отмечается, что цены растут практически на все товары, связанные с автономным электроснабжением.

Совместный координационный центр подтверждает, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы осуществляется с задержками, очередь на инспекцию в настоящее время составляет 113 судов .

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во II декаде октября 2022 года выросла до 6,79% , говорится в материалах Банка России.

Райффайзенбанк с 25 октября возобновит продажу наличных долларов и евро в части своих отделений. При этом для покупки наличных необходимо будет оформить предварительный заказ, уточнили в банке. Найти ближайшее отделение, в котором осуществляется продажа валюты, можно на сайте кредитной организации.

Объем инвестиций в туристическую отрасль России в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составит до 2024 года около 1 трлн рублей , сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Yum! Brands заключила договор по продаже российских активов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт сервис». Как сообщил «Коммерсантъ», Yum! Brands передаст российский бизнес, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда. Газета отметила, что владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.

Российские компании, интересующиеся покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Новгороде, начали осмотр предприятий, сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Михаил Мишустин утвердил выделение 1 млрд рублей в 2022—2023 годы на финансирование создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий.

Реакции политиков

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова:

— У РФ запланированы еще контакты по военной линии в связи с возможным использованием Киевом «грязной бомбы»;

— Ситуацию с возможным использованием Украиной «грязной бомбы» обсудят в СБ ООН сегодня — завтра;

— Некоторые собеседники РФ предложили обсудить ситуацию с возможностью использования Киевом «грязной бомбы» на профессиональном военном уровне;

— Опровержения Западом сведений РФ о возможности использования Киевом «грязной бомбы» — несерьезны.

Борис Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы гарантировать непрерывную поддержку Украины со стороны США, сообщила газета Financial Times.

По их сведениям, Джонсон по-прежнему хочет оставаться одним из ключевых сторонников Украины на международной арене, в связи с чем намерен добиваться американских заверений в продолжении помощи киевским властям.

Россия готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами, она открыта для контактов в том числе и с США, заявила Мария Захарова в эфире Первого канала.

В конце июня постановление правительства России о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с обеспечением природного газа из России в зимний период.

«Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Реакции: люди , сообщества

Количество оформленных за девять месяцев текущего года патентов на работу для иностранцев сократилось почти на 12 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, как следует из данных статистики МВД России за январь — сентябрь 2022 года, на 3,6 тыс. выросло количество оформленных разрешений на работу.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что он находится в Запорожской области.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске (город в ДНР) сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Лидером правящей Консервативной партии Великобритании объявлен бывший министр финансов Риши Сунак. Автоматически он займет пост премьер-министра. Сунак — первый этнический индиец на посту премьер-министра за всю британскую историю и самый молодой премьер более чем за 200 лет.

Петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу зарегистрирована на сайте президента Украины — ТАСС. Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны", — говорится в тексте документа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение выплатить семьям погибших рязанцев на полигоне «Северный» под Белгородом по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 61,16₽

EUR 60,15₽

Хорошего дня! Вот что произошло 23 октября: «Падение истребителя в Иркутске, МВФ признал, что экономика России стабилизировалась, а Рогозин помог милиции ДНР».