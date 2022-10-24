Падение истребителя в Иркутске, МВФ признал, что экономика России стабилизировалась, а Рогозин помог милиции ДНР. Что еще произошло 23 октября

В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении противник осуществил попытку прорыва. Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники и склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива.

Средствами ПВО за сутки сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.