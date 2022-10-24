Падение истребителя в Иркутске, МВФ признал, что экономика России стабилизировалась, а Рогозин помог милиции ДНР. Что еще произошло 23 октября

Главное за 23 октября
Минобороны РФ, брифинг 23 октября
В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении противник осуществил попытку прорыва. Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники и склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива.
Средствами ПВО за сутки сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем огневые средства противника подавлены.
- Параметры защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции обсуждаются, Москва готова к их согласованию с МАГАТЭ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».
- Истребитель Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске. В результате возник пожар на площади 200 кв. м. Крушение произошло во время испытательного полета. При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота.
Экономика, что с ней происходит
- МВФ выпустил доклад Fall Regional Economic Outlook for Europe. Из него следует, что российская экономика стабилизировалась после введения санкций во втором квартале 2022 года. Этим МВФ объяснил улучшение прогноза по ВВП России: по итогам нынешнего года показатель должен снизиться на 3,4% вместо прогнозируемых ранее 6%.
- Индийские автопроизводители хотят выйти на российский рынок и сейчас оценивают возможности, об этом РИА Новости рассказал президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
- Украинский производитель минеральных удобрений Ровноазот остановил работу из-за обесточивания, в Ровно выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры.
- В преддверии вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС Россия начала готовить «теневой флот» и уже закупила 240 судов, пишет Bloomberg. Эмбарго вступит в силу с 5 декабря.
- Власти Украины не смогут выплачивать пенсии и зарплаты без обещанного Евросоюзом транша в 9 млрд долларов, предупредил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, любая задержка выплаты приведет к «ужасным последствиям».
- Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении до 10 дней сроков согласования документов территориального планирования. Изменения распространяются на проекты строительства, которые реализуются за счет бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения региональных схем территориального планирования.
- Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения.
- Россия считает возможным продлить работу Международной космической станции до 2028 г, заявил Денис Мантуров.
- Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября, сообщил Марат Хуснуллин.
Реакции политиков
- Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес провели телефонные переговоры. Господин Шойгу рассказал о возможных провокациях со стороны Украины с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия). Бен Уоллес стал третьим министром обороны, кому 23 октября, Сергей Шойгу рассказал про «грязную бомбу» (ранее Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции и Турции).
- Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генсекретарем Компартии Китая на третий срок. Текст опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин стал первым из мировых лидеров, кто поздравил Си Цзиньпина с переизбранием.
- Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства. «Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — говорится в заявлении господина Джонсона.
Реакции: люди, сообщества
- Экс-президент Франции Николя Саркази заявил, что поддерживает решение нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона поддерживать диалог с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Саркози, Париж должен сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.
- Россия для многих в мире является «бельмом в глазу», и ее пытаются «стереть с лица земли», потому что страна предлагает «альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека», отличный от принятого сегодня на Западе. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.
- Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в своем Telegram-канале, что доставил 500 комплектов обмундирования для народной милиции ДНР.
Информация, которую вы могли пропустить
- В 2022 году число пользователей VPN-сервисов во всем мире достигло 1,2 млрд, а мировой объем рынка этих сервисов превысил $43 млрд. Скоро пользователей будет еще больше. На минувшей неделе стало известно, что линейка новейших смартфонов от Google Pixel 7 получит бесплатный VPN до конца года. В сентябре южнокорейская корпорация Samsung объявила, что сервис Pure VPN будет интегрирован в защищенный протокол Wi-Fi на мобильных устройствах Samsung Galaxy.
- С начала года по август продажи в России ноутбуков американской компании Dell уменьшись на 90%, продажи аналогичной продукции Apple сократились вчетверо, HP — втрое, пишут «Ведомости». При этом за тот же период выросли продажи ноутбуков китайских производителей — продажи Huawei увеличились на 372%, Honor — на 113%.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
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Хорошего рабочего дня! Вот что произошло 22 октября: «Тревога по всей Украине, жителей Херсона призвали срочно покинуть город, и российский аналог Старлинка в космосе».