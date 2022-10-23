Тревога по всей Украине, жителей Херсона призвали срочно покинуть город, и российский аналог Старлинка в космосе. Что еще произошло 22 октября

Главное за 22 октября
Минобороны РФ, брифинг 22 октября
Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.
На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении все атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 183 районах. Уничтожены два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», а также три склада боеприпасов. Кроме того, уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».
Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО за сутки сбито 6 украинских беспилотников, перехвачены в воздухе 24 снаряда HIMARS, «Ольха» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM .
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Из-за повреждения энергетических объектов Украины без электроснабжения остались почти 1,5 млн абонентов в семи областях на юге, в центральной и западной частях страны, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
- 22 октября в большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
- Жители Херсона должны срочно покинуть город из-за угрозы обстрелов и терактов, сообщила местная администрация. Власти подчеркнули, что ситуация на фронте остается напряженной. Есть вероятность нанесения массированных ударов по Херсону, а также диверсий.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино со стороны Украины погибли два человека среди мирных жителей. Ранее он сообщал о 11 пострадавших, 4 из которых были в тяжелом состоянии.
- В районах Белгородской области началась установка оборонных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона, опубликовав кадры с линиями защитных сооружений.
Экономика, что с ней происходит
- Россия запустила в космос первый спутник «Сферы» — аналога OneWeb и Starlink. Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» запущена с космодрома Восточный. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2022 году на проект направили 14 млрд руб. «Сфера» предполагает обеспечение России спутниковыми интернетом и связью, является аналогом проекта Starlink и OneWeb. Ожидается, что группировка будет состоять больше, чем из 600 космических аппаратов.
- Специалисты приступили к оценке проектирования и строительства газового хаба в Турции, сообщил источник РИА Новости в Анкаре. По его словам, хаб может быть построен в регионе Фракия.
- В рамках «зерновой сделки» из одесских портов было вывезено 8,3 млн тонн продовольствия. 50% направлено в страны с высоким уровнем дохода, 25% — со средним, 24% — с низким или ниже среднего, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре.
- ООН будет неустанно работать над возвращением российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности всемирной организации в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
- Очередные четыре судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках реализации «зерновой сделки», сообщило Минобороны Турции в Twitter.
- Правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
- Офис генерального прокурора Украины в субботу сообщил о передаче в управление украинскому предприятию девяти судов, которые конфискованы у российских компаний.
- РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит на реализацию проектов в сфере импортозамещения, в пределах ранее согласованных 1,5 млрд долларов, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
- Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Решение затрагивает и предпринимателей — руководителей и единственных учредителей компаний.
- Государственные информационные системы к 2024 году переведут на платформу Гостех. Это позволит повысить качество оказания госуслуг. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
- Магазины Inditex в России должны снова открыться — компания нашла, кому их передать. Но брендов Massimo Dutti, Oysho и Zara Home в стране больше не будет.
Реакции политиков
- Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет «эту войну», но для этого она должна стать народной. «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас», — сказал Кириенко.
- Госсекретарь венгерского МИДа по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится после поражения России, опасным и провоенным. Он добавил, что Венгрия настаивает на немедленном прекращении огня и диалоге.
- Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. «Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе, — сказал президент США в интервью телеканалу MSNBC. — Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха».
Реакции: люди, сообщества
- Канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью изданию Die Welt. В нем он оценил число граждан Германии, выступающих против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, в 30%.
- Российских артистов не огорчает перспектива включения в украинский санкционный список. Народная артистка России Надежда Бабкина сообщила ТАСС, что никакие санкции не помешают ей вести творческую деятельность с «гордостью и любовью к стране». Аналогично отреагировал на перспективу включения в санкционный список продюсер Иосиф Пригожин. Певец Олег Газманов воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».
Информация, которую вы могли пропустить
- Депутаты Верховной рады Украины подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией» и синхронизации санкций в отношении двух стран, заявил парламентарий Алексей Гончаренко.
- Перебои с доступом в интернет зафиксированы на Украине специалистами международной службы NetBlocks. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, складывается в Николаевской и Хмельницкой областях. Пропал интернет и в Херсоне.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 61,20₽
- EUR 59,84₽
Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 21 октября: «Обстрел переправы в Херсоне, миллиарды для Украины и „Танки“ едут в Россию».