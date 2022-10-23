Тревога по всей Украине, жителей Херсона призвали срочно покинуть город, и российский аналог Старлинка в космосе. Что еще произошло 22 октября

Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.

На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении все атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 183 районах. Уничтожены два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», а также три склада боеприпасов. Кроме того, уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО за сутки сбито 6 украинских беспилотников, перехвачены в воздухе 24 снаряда HIMARS, «Ольха» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM .