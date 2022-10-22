Обстрел переправы в Херсоне, миллиарды для Украины и «Танки» едут в Россию. Что еще произошло 21 октября

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

На Запорожском направлении все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, а также 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 6 украинских беспилотников, сбиты в воздухе 33 снаряда HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM.