Обстрел переправы в Херсоне, миллиарды для Украины и «Танки» едут в Россию. Что еще произошло 21 октября

Главное за 21 октября
Минобороны РФ, брифинг 21 октября
На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
На Запорожском направлении все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, а также 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации, уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 6 украинских беспилотников, сбиты в воздухе 33 снаряда HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Около 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ошибочно мобилизованных будут продолжать возвращать.
- В результате ракетного удара по переправе в районе Антоновского моста погибли четыре человека, двое из них — сотрудники телекомпании «Таврия», ранены 13 человек
- Херсон станет крепостью, российские военнослужащие готовы оборонять город до последнего, заявил замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
- Более 230 военнослужащих из ДНР находятся в плену на территории Украины, куда они попали после начала специальной военной операции, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.
- Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации. Новую структуру возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Конгресс США планирует выделить Украине 50 млрд долларов до конца года.
Экономика, что с ней происходит
- Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать меры по борьбе с энергокризисом.
- Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
- ЕС планирует ежемесячно предоставлять Украине финансовую помощь на сумму 1,5 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Завершается демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста, практически все металлоконструкции для ремонта уже доставлены на место, рассказал Хуснуллин.
- Uniqlo готовится закрыть часть магазинов в России, сообщают «Ведомости».
- В 2022 году российский рынок новых люксовых автомобилей сократился на 58%, сообщает агентство «Автостат». За девять месяцев было продано 295 новых люксовых автомобилей.
- В России упразднен Ростуризм, его правопреемником стал Минэкономразвития.
- Китайский автопроизводитель Great Wall Motor до конца года запустит в России продажи своего бренда внедорожников Tank. Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500. Их появление ожидается в первой половине 2023 года.
- Российский экспортный центр и Alibaba Group до конца года запустят проект по экспорту российской продукции в Китай.
- Главы правительств стран Евразийского экономического союза подписали акт о подготовке проекта договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов на заседании в Ереване. В нем содержатся в том числе единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам, расположенным на территории стран — членов ЕАЭС.
- LG Electronics назвала необоснованными сообщения о переносе производства из России.
- Более 400 объектов, в том числе десятки относящихся к энергетической инфраструктуре, пострадали в результате воздушных ударов с 10 по 20 октября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Реакции политиков
- Индонезия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.
- Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время проведет «телефонную дипломатию» с Путиным и Зеленским. По его словам, сейчас президент РФ «более открыт для переговоров, чем в прошлом».
- Эмманюэль Макрон планирует продолжать диалог с Москвой и Киевом для приближения начала переговоров между двумя сторонами. «Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон, — сказал Макрон. — Это необходимо, поскольку в определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров».
Реакции: люди, сообщества
- Турецкие банки не справляются с наплывом россиян, покинувших РФ из-за частичной мобилизации, сообщает РБК. Для сокращения потока клиентов банки выдвигают дополнительные требования по оформлению банковских карт. Среди требований, предъявляемых для открытия банковского счета, упоминается разрешение на работу.
- Долговая нагрузка населения РФ после устойчивого роста в течение последних нескольких лет во II квартале 2022 года снизилась до 11,4% (уровень платежа по долгу к доходам), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ,
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- В пятницу Apple отключила возможность управления «умным» домом от SberDevices. Однако позднее SberDevices восстановила функцию управления умным домом для пользователей iOS.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 61,20₽
- EUR 59,84₽
Хорошего дня! Вот что произошло 20 октября: «Путин проверил мобилизованных, Лиз Трасс ушла в отставку, а Чичерина — заслуженная артистка».