26 ноября
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Политика

Удар по польским наемникам, Россия «достигла цифрового суверенитета», а Кудрин уходит в Яндекс. Что еще произошло 25 ноября

Что произошло 25 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 25 ноября

Минобороны РФ, брифинг 25 ноября

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот бойцов.

Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки. Противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении все атаки ВСУ были сорваны. Потери на этом направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений была отражена контратака. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника. Кроме того, перехвачено пять снарядов HIMARS и Ольха.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Половина домов в Киеве на утро пятницы оставалась без электроснабжения, отопление работало только в трети домов, сообщила в телеграм-канале городская военная администрация.
  • Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защите Запорожской АЭС. Россия создает резервный источник энергоснабжения ЗАЭС, использует для этого Запорожскую ТЭС, сообщил Росатом.
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине считает видеозаписи расстрела подлинными — с высокой степенью вероятности.

Экономика, что с ней происходит

  • Восстановление поврежденной во время конфликта на Украине энергетической системы страны потребует сотен миллионов долларов. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет газета Financial Times.
  • Евросоюз обеспечил необходимой информацией участников торговли российским продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
  • Практически все иностранные IT-компании ушли с рынка, Россия достигла цифрового суверенитета, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы теперь предоставлены сами себе», — отметил министр.
  • Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию, поскольку дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах.
  • Санкции дорого обходятся как стране-инициатору, так и той стране, против которой направлены ограничения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международного валютного фонда.
  • Яндекс анонсировал планы по изменению структуры управления компании. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров группы компаний и сменить свое название. Большая часть сервисов компании, в том числе «облачные», продолжат работу на российском рынке.
  • Чешское пиво продолжает поставляться в Россию, несмотря на санкции, пишет издание Lidovky со ссылкой на данные Чешского статистического института.
Пиво.
Пиво.
unsplash.com
  • Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило производство до стабилизации энергообеспечения в стране.
  • Минфин изучает возможность «обмена» заблокированных за рубежом российских активов на иностранные активы в России.
  • Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Реакции политиков

  • Владимир Путин в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих-участников военной операции. Путин заявил, что он лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях. Власти РФ будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми, добавил президент. Он также призвал родственников военнослужащих не доверять информации о боевых действиях, распространяемой в интернете. По его мнению, в сети много «фейков и информационных атак». «Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем-то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять… с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», — рассказал президент в ходе мероприятия.
  • Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал он журналистам, подчеркнув, что речи о возвращении Крыма Украине быть не может, так как это означало бы отчуждение территории России.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину ожидает «ужасающая зима». Он заявил, что на встрече в Бухаресте 29−30 ноября главы МИД стран—членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты.

Реакции: люди, сообщества

  • Супруга украинского президента Елена Зеленская отреагировала на последние удары по критической инфраструктуре Украины. По ее словам, последний опрос общественного мнения показал: 90% жителей страны готовы ради перспективы вступления в ЕС следующие 2−3 года жить в условиях проблем с электроэнергией.
  • Бюллетени Банка России демонстрируют не слишком стандартную картину изменения ценовых ожиданий в ноябре 2022 года. Большая часть населения предполагает снижение как текущей, так и будущей инфляции — это общий тренд. В свою очередь, группа имеющих сбережения граждан, равно как и промышленность, ждут усиления инфляционного давления ее возможного роста как минимум в начале 2023 года.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании, сообщил источник РБК, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника РБК, Кудрин планировал уйти из Счетной палаты уже через неделю после встречи, но переход может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающегося вопросов назначения главы палаты.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru
  • Музыкант Андрей Макаревич объявлен в России иностранным агентом из-за интервью иностранным СМИ. Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за «иностранного влияния». 25 ноября, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Андрея Макаревича, который пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом.
  • Владимир Путин подписал указ о государственном информационном ресурсе для актуализации документов воинского учета и список данных, которые туда будут предоставляться. Ресурс должен быть создан Минцифры и ФНС при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 60,48
  • EUR 62,88 ₽
  • CNY 8,42 ₽

Хорошей субботы! Вот что произошло 24 ноября: переброска резервов ВСУ нарушена, в ЕС не договорились о потолке цен на нефть, а Вымпелком покупают менеджеры Билайна.

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