Удар по польским наемникам, Россия «достигла цифрового суверенитета», а Кудрин уходит в Яндекс. Что еще произошло 25 ноября

Главное за 25 ноября
Минобороны РФ, брифинг 25 ноября
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот бойцов.
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки. Противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.
На Красно-Лиманском направлении все атаки ВСУ были сорваны. Потери на этом направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений была отражена контратака. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.
На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.
Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника. Кроме того, перехвачено пять снарядов HIMARS и Ольха.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Половина домов в Киеве на утро пятницы оставалась без электроснабжения, отопление работало только в трети домов, сообщила в телеграм-канале городская военная администрация.
- Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защите Запорожской АЭС. Россия создает резервный источник энергоснабжения ЗАЭС, использует для этого Запорожскую ТЭС, сообщил Росатом.
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине считает видеозаписи расстрела подлинными — с высокой степенью вероятности.
Экономика, что с ней происходит
- Восстановление поврежденной во время конфликта на Украине энергетической системы страны потребует сотен миллионов долларов. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет газета Financial Times.
- Евросоюз обеспечил необходимой информацией участников торговли российским продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
- Практически все иностранные IT-компании ушли с рынка, Россия достигла цифрового суверенитета, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы теперь предоставлены сами себе», — отметил министр.
- Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию, поскольку дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах.
- Санкции дорого обходятся как стране-инициатору, так и той стране, против которой направлены ограничения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международного валютного фонда.
- Яндекс анонсировал планы по изменению структуры управления компании. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров группы компаний и сменить свое название. Большая часть сервисов компании, в том числе «облачные», продолжат работу на российском рынке.
- Чешское пиво продолжает поставляться в Россию, несмотря на санкции, пишет издание Lidovky со ссылкой на данные Чешского статистического института.
- Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило производство до стабилизации энергообеспечения в стране.
- Минфин изучает возможность «обмена» заблокированных за рубежом российских активов на иностранные активы в России.
- Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Реакции политиков
- Владимир Путин в пятницу провел встречу с матерями военнослужащих-участников военной операции. Путин заявил, что он лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях. Власти РФ будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми, добавил президент. Он также призвал родственников военнослужащих не доверять информации о боевых действиях, распространяемой в интернете. По его мнению, в сети много «фейков и информационных атак». «Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем-то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять… с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», — рассказал президент в ходе мероприятия.
- Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал он журналистам, подчеркнув, что речи о возвращении Крыма Украине быть не может, так как это означало бы отчуждение территории России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину ожидает «ужасающая зима». Он заявил, что на встрече в Бухаресте 29−30 ноября главы МИД стран—членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты.
Реакции: люди, сообщества
- Супруга украинского президента Елена Зеленская отреагировала на последние удары по критической инфраструктуре Украины. По ее словам, последний опрос общественного мнения показал: 90% жителей страны готовы ради перспективы вступления в ЕС следующие 2−3 года жить в условиях проблем с электроэнергией.
- Бюллетени Банка России демонстрируют не слишком стандартную картину изменения ценовых ожиданий в ноябре 2022 года. Большая часть населения предполагает снижение как текущей, так и будущей инфляции — это общий тренд. В свою очередь, группа имеющих сбережения граждан, равно как и промышленность, ждут усиления инфляционного давления ее возможного роста как минимум в начале 2023 года.
Информация, которую вы могли пропустить
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании, сообщил источник РБК, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника РБК, Кудрин планировал уйти из Счетной палаты уже через неделю после встречи, но переход может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающегося вопросов назначения главы палаты.
- Музыкант Андрей Макаревич объявлен в России иностранным агентом из-за интервью иностранным СМИ. Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за «иностранного влияния». 25 ноября, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Андрея Макаревича, который пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом.
- Владимир Путин подписал указ о государственном информационном ресурсе для актуализации документов воинского учета и список данных, которые туда будут предоставляться. Ресурс должен быть создан Минцифры и ФНС при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,48 ₽
- EUR 62,88 ₽
- CNY 8,42 ₽
Хорошей субботы! Вот что произошло 24 ноября: переброска резервов ВСУ нарушена, в ЕС не договорились о потолке цен на нефть, а Вымпелком покупают менеджеры Билайна.