Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона» , а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот бойцов .

На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки. Противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении все атаки ВСУ были сорваны. Потери на этом направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений была отражена контратака. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевых машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника. Кроме того, перехвачено пять снарядов HIMARS и Ольха.