В Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении противник предпринял безуспешную попытку атаковать российские позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления. В результате подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Артемовском направлении противник пытался контратаковать в направлении ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, однако был остановлен. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Нанесено поражение восьми пунктам управления противника в Харьковской области, ДНР и Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. В ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Уничтожено семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.