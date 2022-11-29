ФСБ предотвратила теракты, ЕС признал обход санкций уголовным преступлением, а Минпросвещения может отменить ЕГЭ на новых территориях. Что еще произошло 28 ноября

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Минобороны РФ, брифинг 28 ноября
В Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.
На Купянском направлении противник предпринял безуспешную попытку атаковать российские позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления. В результате подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.
На Артемовском направлении противник пытался контратаковать в направлении ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, однако был остановлен. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.
На Южно-Донецком направлении отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.
Нанесено поражение восьми пунктам управления противника в Харьковской области, ДНР и Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. В ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Уничтожено семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС.
- Совет Евросоюза утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений.
- Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области, которые арендованы фактическим перевозчиком.
- ФСБ: предотвращена подготовка серии терактов в людных местах в Запорожской области, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.
Экономика, что с ней происходит
- Цена нефти Urals в портах Приморска и Новороссийска опустилась до $51,96 за баррель, это ниже обсуждаемого в ЕС ценового потолка ($65−70 за баррель) — Bloomberg.
- Евросоюз не сможет отказаться от российского топлива, пока не снизит собственное энергопотребление — гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.
- «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» $41,9 млн аванса за поставки газа в ноябре.
- С начала специальной военной операции Нацбанк Украины напечатал 370 млрд гривен, до конца года выпустит еще 30 млрд.
- Минтранс РФ может создать проекты ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.
- Главный исполнительный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци: Италия сможет полностью заместить российский газ к 2025 году.
- Швеция поставила Украине генераторы и трансформаторы на $9,63 млн.
- Норвегия выделит 2 млрд крон на закупку газа для Украины, сообщило руководство страны.
- Россия готова поставлять зерно за рубеж в том случае, если Россельхозбанк вернется в систему SWIFT, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки, заявил Владимир Путин.
- Правительство РФ продлило для компаний на шесть месяцев — до 1 июля 2023 года — возможность из-за угрозы санкций не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию.
Реакции политиков
- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что из-за российской спецоперации на Украине странам Европы нужно вдвое увеличить расходы на оборону.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношениях с Россией есть темы, требующие переговоров, но Астана сложившуюся ситуацию не драматизирует. Об этом Токаев заявил во время поездки в Москву — первой зарубежной поездки после переизбрания.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно».
Реакции: люди, сообщества
- «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей новых субъектов России.
- Петиция с призывом запретить на Украине деятельность «подчиняющихся России учреждений» набрала 25 тыс. подписей, теперь ее рассмотрит Владимир Зеленский. Принятие законопроекта «позволит вернуть в собственность государства Киево-Печерскую и Почаевскую лавры», которые сейчас арендует УПЦ.
- Папа римский Франциск заявил, что Ватикан готов выступить в качестве посредника между Россией и Украиной.
Информация, которую вы могли пропустить
- Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку. Он отметил, что «к такому решению пришел не в одночасье», его посещения ДНР и ЛНР, «встречи с воинами наложили свой отпечаток на дальнейшую деятельность».
- На орбиту в интересах Минобороны России выведен космический аппарат, который ранее был запущен с космодрома Плесецк.
- Минпросвещения РФ может отменить ЕГЭ для выпускников школ из Запорожской и Херсонский областей — зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
Финансы
Курс валют от ЦБ РФ на вторник, 29 ноября:
- USD 60,75 ₽
- EUR 63,30 ₽
- CNY 8,412 ₽
Удачного вторника! Вот что произошло 27 ноября: «удар по иностранному легиону, страны НАТО исчерпывают потенциал поставок оружия Украине, а КАМАЗ выпускает „независимые“ грузовики».