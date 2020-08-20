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21 августа
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Политика

Августовский путч: протесты в Белоруссии сравнили с попыткой госпереворота в СССР

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил проходящие в стране протесты с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР в 1991 году, сообщает «Интерфакс-Запад».

Бело-красно-белый флаг.
Бело-красно-белый флаг.
twitter.com.

29 лет назад в Советском Союзе случилась попытка госпереворота, вошедшего в историю как «августовский путч».

Антиконституционные действия самопровозглашенного ГКЧП углубили хаос в обществе и приблизили распад некогда могучей державы, отметил секретарь Совбеза.

«Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси», — подчеркнул Равков.

Митинги и забастовки ослабят экономику, а организаторам протеста не нужна сильная Белоруссия: «Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом».

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти, пишет Lenta.ru.

Пари

Между тем глава ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива о том, что до Нового года Белоруссия войдет в состав России.

Речь идет о реализации затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат еще при первом президенте России Борисе Ельцине. По мнению лидера ЛДПР, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

Позиция

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впервые обозначив позицию Кремля по выборам главы республики.

Протесты

В стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10.

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