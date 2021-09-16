825 автобусов и 12 поездов привезут жителей ДНР на выборы в Россию

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали доставку жителей с гражданством РФ в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму 19 сентября.

Запланированы 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что для этих избирателей будет организован упрощенный пограничный контроль, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что российские граждане из ДНР смогут отдать свой голос на думских выборах очно на участках в Ростовской области и дистанционно через портал «Госуслуги».

Более 600 тыс. жителей непризнанных ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, начиная с 2019 года, смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму.

Для повышения явки на сентябрьских выборах в Госдуму в регионах проведут различные акции, в том числе и в Алтайском крае. Привлекать россиян на избирательные участки будут «миллионами призов» и различными бонусами — от шоколадок «Аленка» и шаурмы до скидок на билеты в зоопарк и кино.