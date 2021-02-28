Авторитетное американское издание рассказало об повторных «унижениях» России

Россия не пойдет на такие уступки Западу, из-за которых стране второй раз придется испытать унижения, подобные тем, что были во времена позднего СССР. Об этом заявил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Он отметил, что Москва хотела бы отмены антироссийских санкций или их смягчения.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным, — цитирует слова американского издателя News.ru.

Санкции должны лишь побуждать Россию «к более гибкому поведению», а не изолировать ее и ослаблять, считает Саймс.

Он добавил, что будущее отношений Москвы и Вашингтона зависит от выбора Белого дома. Если там решат ставить на свою безусловную гегемонию в мире, то Россия, несомненно, окажется важным препятствием этому, готовым бросить вызов.