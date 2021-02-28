Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Авторитетное американское издание рассказало об повторных «унижениях» России

Россия не пойдет на такие уступки Западу, из-за которых стране второй раз придется испытать унижения, подобные тем, что были во времена позднего СССР. Об этом заявил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Он отметил, что Москва хотела бы отмены антироссийских санкций или их смягчения.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным, — цитирует слова американского издателя News.ru.

Санкции должны лишь побуждать Россию «к более гибкому поведению», а не изолировать ее и ослаблять, считает Саймс.

Он добавил, что будущее отношений Москвы и Вашингтона зависит от выбора Белого дома. Если там решат ставить на свою безусловную гегемонию в мире, то Россия, несомненно, окажется важным препятствием этому, готовым бросить вызов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость