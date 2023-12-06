Банки Кипра прекратили обслуживать всех российских клиентов

А также — ограничить отношения с российскими клиентами, пишет Politis.
Идет проверка юридических фирм, которые помогали россиянам получить вид на жительство, указывает Газета.Ru.
Меры — для восстановления деловой репутации страны, сообщает Lenta.ru.
Ранее стало известно, какие страны стали самыми популярными у богатых россиян для покупки недвижимости. В числе таких стран — Кипр.
Из-за притока россиян, белорусов и украинцев на Кипр стоимость недвижимости в Лимассоле в конце прошлого года выросла на 23% по сравнению с 2021-м. Среди россиян на остров чаще всего приезжают молодые специалисты от 30 до 40 лет, которые ищут жилье для аренды.