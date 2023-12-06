6 декабря
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Политика

Банки Кипра прекратили обслуживать всех российских клиентов

Власти Кипра предписали местным банкам прекратить все операции в рублях.

Море, природа, океан, дом у моря, курорт, Кипр.
Море, природа, океан, дом у моря, курорт, Кипр.
unsplash.com

А также — ограничить отношения с российскими клиентами, пишет Politis.

Идет проверка юридических фирм, которые помогали россиянам получить вид на жительство, указывает Газета.Ru.

Меры — для восстановления деловой репутации страны, сообщает Lenta.ru.

Ранее стало известно, какие страны стали самыми популярными у богатых россиян для покупки недвижимости. В числе таких стран — Кипр.

Из-за притока россиян, белорусов и украинцев на Кипр стоимость недвижимости в Лимассоле в конце прошлого года выросла на 23% по сравнению с 2021-м. Среди россиян на остров чаще всего приезжают молодые специалисты от 30 до 40 лет, которые ищут жилье для аренды.

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