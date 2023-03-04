Стало известно, какие страны стали самыми популярными у богатых россиян для покупки недвижимости

Это — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Кипр.

Состоятельные россияне выбирают недвижимость в Дубае. Туда перевозят их суперкары самолетами через Польшу. Так, в прошлом году в Дубае продали 219 домов дороже 10 млн долларов.

В Турции россияне приобрели каждый четвертый объект недвижимости, проданный иностранцам. Всего за год россияне купили свыше 16 тыс. домов, указывает bfm.ru.

Из-за притока россиян, белорусов и украинцев на Кипр стоимость недвижимости в Лимассоле в конце прошлого года выросла на 23% по сравнению с 2021-м. Среди россиян на остров чаще всего приезжают молодые специалисты от 30 до 40 лет, которые ищут жилье для аренды.

Между тем по скупке недвижимости в Таиланде россияне оказались «впереди планеты всей». Соотечественники приобрели 40% всей жилой площади на Пхукете.

Цифра

25 млн долларов — столько в совокупности денег выложили россияне на тайское жилье.