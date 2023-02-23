По скупке недвижимости в Таиланде россияне оказались «впереди планеты всей»

Россияне скупили недвижимости в Таиланде в 2022 году больше всех прочих иностранцев.

Соотечественники приобрели 40% всей жилой площади на Пхукете, пишет РИА Новости.

Цифра

25 млн долларов — столько в совокупности денег выложили россияне на тайское жилье.

Покупатели

Большая часть покупателей — состоятельные люди в возрасте от 30 до 35 лет.

Всплеск российского интереса спровоцировал рост цен на квартиры и виллы в Таиланде, пишет bfm.ru. Эксперты отмечают: зарубежная недвижимость — один из наиболее выгодных способов вложить накопления.

Ранее сообщалось, за сколько сейчас можно арендовать или купить жилье в Казахстане.

.