6 июля
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Политика

Банкира, захотевшего стать президентом Беларуси, приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщает «БелТА».

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Гособвинитель просил на 15 лет отправить в колонию бывшего председателя правления Белгазпромбанка.

В 2020 году — за пару месяцев до выборов президента — силовики заявили, что на базе банка действовала ОПГ, выводившая деньги за границу.

В головном офисе банка прошли обыски. После этого задержали одного из конкурентов Александра Лукашенко на пост президента.

Также задержали сына Бабарико, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке ввели временную администрацию.

Банкир отказался признавать вину — его обвинили во взятках и легализации средств, полученных преступным путем.

Общая сумма взяток, по версии следствия, составила около 30,5 млн белорусских рублей (более 11,5 млн долларов).

Адвокаты Бабарико считают дело политическим. Примечательно, что преследование началось после соцопросов, которые назвали банкира главным соперником действующего президента Лукашенко.

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