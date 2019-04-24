Банных-младший может пойти на довыборы в краевой парламент

Предприниматель Максим Банных, сын известного алтайского бизнесмена Анатолия Банных, разбившегося в феврале 2017 года в вертолете на Телецком озере, по данным altapress.ru, может пойти на довыборы по округу № 2 в краевое заксобрание (АКЗС) в сентябре этого года. Предположительно он пойдет как самовыдвиженец. Тем временем почти все основные партии обозначили свою позицию по участию в этих выборах.

По данным источника altapress.ru, таким образом Максим Банных сможет заявить о себе на политическом пространстве Алтайского края. Не исключается, что эта кампания может стать пробной для него.

«Единая Россия»

Тем временем «Единая Россия» проводит традиционный праймериз — предварительное внутрипартийное голосование. Известно, что сейчас желание поучаствовать в выборах от партии власти изъявили три человека: студенты Виктория Анищенко и Валерий Васильев, а также Юлия Суздалева, дочь экс-депутата Александра Гукова, после смерти которого 8 марта этого года кресло в АКЗС и стало вакантным. Суздалева так объяснила «ЕР» свое решение.

Юлия Суздалева,

участник праймериз , дочь умершего фермера Александра Гукова:

Для папы было очень важно помогать людям. И в сложившейся ситуации я поняла, что должна продолжить его дело. До настоящего момента в каких-либо выборах участия не принимала. Поскольку являюсь сторонником «Единой России», решила принять участие в предварительном голосовании партии.

Прием заявлений на участие в праймериз в «ЕР» продолжится до 30 апреля.

КПРФ

Флюр Хакимов Мария Прусакова в Facebook.com

23 апрелялидер алтайских коммунистов Мария Прусакова распространила информацию, что на довыборы от КПРФ пойдет 78-летний Флюр Хакимов, секретарь Михайловского райкома партии, глава фракции в райсовете. К числу его заслуг, например, Прусакова относит закрытие в районе шпалопропиточного завода, наносившего вред экологии. Сейчас михайловские коммунисты борются за больницу в Малиновом Озере, где закрыли круглосуточный стационар.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

К сожалению, ведомство в очередной раз решило реорганизовать медицинское учреждение, ликвидировав круглосуточный стационар в Малиновом Озере. Нескольким тысячам человек предлагают теперь ездить за получением медицинской помощи в районный центр. Сегодня в поселке пройдет сход местных жителей, его подготовкой занимается наш товарищ. Краевые чиновники участвовать в мероприятии не захотели. Видимо, смотреть людям в глаза тяжелее, чем подписывать распоряжения.

«Справедливая Россия»

Лидер алтайских эсэров Александр Терентьев недавно заявил, что партия сейчас ищет сильного кандидата, который бы мог побороться на кресло депутата от округа № 2. Однако он не исключил, что если найти такого человека не удастся, «СР» не будет принимать участие в выборах.

Депутат Госдумы Александр Терентьев. Дмитрий Лямзин

Александр Терентьев,

глава регионального отделения «СР»:

Участвовать в выборах просто так сомнительно. Хотелось бы работать на результат и выдвинуть достойного кандидата. Нужно отвечать за того, кого выдвинули, кто пройдет. Пока настолько компетентного человека на указанной территории у нас нет.

ЛДПР

В региональном отделении партии решение пока не приняли. Как пояснила altapress.ru Евгения Боровикова, лидер алтайского ЛДПР, кандидатуру утвердят на ближайшем заседании координационного совета регионального отделения.

Напомним, в округ № 2 входят Михайловский, Кулундинский, Табунский и Ключевский районы.