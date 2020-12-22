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Политика

Барнаул стал аутсайдером рейтинга эффективности управления городами

Барнаул занял предпоследнее место в списке городов с самым эффективным управлением. Исследование проводило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Менее эффективным управление оказалось только в Биробиджане.

«Первая пятерка городских округов — Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск», — пишет газета «Ведомости».

При составлении рейтинга оценивали политико-управленческий и социально-экономический блоки.

Ранее Министерство финансов России провело исследование управления региональными финансами за 2019 год. Алтайский край получил высокую оценку.

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