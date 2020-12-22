Барнаул стал аутсайдером рейтинга эффективности управления городами

Менее эффективным управление оказалось только в Биробиджане.
«Первая пятерка городских округов — Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск», — пишет газета «Ведомости».
При составлении рейтинга оценивали политико-управленческий и социально-экономический блоки.
Ранее Министерство финансов России провело исследование управления региональными финансами за 2019 год. Алтайский край получил высокую оценку.