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Экономика

Минфин РФ оценил, как алтайские власти управляются с финансами

Министерство финансов России провело исследование управления региональными финансами за 2019 год. Алтайский край получил высокую оценку, сообщили в региональном правительстве.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
Министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Алтайский край и еще 26 субъектов попали в группу регионов с высоким качеством управления. Регион стабильно входит в этот перечень на протяжении 10 лет, подчеркнули власти.

«Такая оценка — результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления», — считают в правительстве края.

Ранее 29 октября на сессии АКЗС депутаты в двух чтениях приняли изменения в краевой бюджет текущего года, а также рассмотрели бюджет края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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