Минфин РФ оценил, как алтайские власти управляются с финансами

Алтайский край и еще 26 субъектов попали в группу регионов с высоким качеством управления. Регион стабильно входит в этот перечень на протяжении 10 лет, подчеркнули власти.
«Такая оценка — результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления», — считают в правительстве края.
Ранее 29 октября на сессии АКЗС депутаты в двух чтениях приняли изменения в краевой бюджет текущего года, а также рассмотрели бюджет края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.