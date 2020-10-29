Бюджет-2021, бесплатная земля многодетным и «наливайки»: что обсудили депутаты АКЗС на очередной сессии

29 октября состоялась 47-ая сессия Алтайского краевого Заксобрания. Она прошла в уже привычном режиме видеоконференции. Какие изменения внесли депутаты в законодательство и как это изменит жизнь в Алтайском крае — в репортаже altapress.ru.

В сессии приняли участие 64 депутата. Они были на видеоконференцсвязи с нескольких площадок. 12 из парламентариев участвовали из дома в связи с состоянием здоровья, четверо по разным причинам физически не смогли принять участие.

Среди приглашенных на заседание в парламентском центре был губернатор края Виктор Томенко, сенатор Сергей Белоусов, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, а также члены правительства региона.

Новички в парламенте

Перед рассмотрением вопросов повестки председатель заксобрания Александр Романенко вручил удостоверение одному из депутатов АКЗС победивших на выборах 13 сентября.

Новичками в парламенте стали Артем Шамков, Максим Кочев и Георгий Бахтин.

На сессии из них смог присутствовать только Шамков. Он подал заявление о включении его в комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. пресс-служба АКЗС

Не присутствовавшие на сессии двое других депутатов подали заявления заочно. Кочев — в комитет по местному самоуправлению, а Бахтин — в комитет по здравоохранению и науке.

Депутаты не возражали.

«Штрафные» комиссии

В окончательной редакции депутаты приняли закон об административных комиссиях (они организованы в муниципалитетах для привлечения граждан к административной ответственности).

Изменения позволяют передать полномочия по созданию таких комиссий на уровень городов и районов края.

То есть районные и городские власти теперь смогут самостоятельно решать, в каких поселениях разместить подразделения административной комиссии. Также появилась возможность сократить число членов комиссии с семи до пяти человек, отметила начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Оксана Грохотова. пресс-служба АКЗС

Цель изменений — повысить эффективность работы комиссий и сократить расходы на их содержание, так как есть районы, где более половины поселенческих административных комиссий за год не рассмотрели ни одного дела, а содержание большинства из них в разы превышает сумму взысканных штрафов.

Кроме того, появились критерии для обязательного создания подразделения административной комиссии: численность населения поселения должна быть 1−2 тысячи жителей и более.

Также в закон внесли изменение, благодаря которому размер субвенций в местные бюджеты будет зависеть от количества дел, рассмотренных административной комиссией.

Таким образом муниципалитеты будут заинтересованы в работе комиссий, которые с одной стороны помогают поддерживать порядок, а с другой наполняют бюджеты разных уровней.

Это изменение будет учитываться уже при составлении проекта краевого бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджет-2020

Изменения в краевой бюджет текущего года приняли сразу в двух чтениях.

Заметим, что в показателях пока не учитывается объем средств, которые накануне решило направить в здравоохранение региона федеральное правительство.

Владимир Устинов,

председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам:

Год идет очень сложно. Все усилия консолидировались на том, чтобы функционировало народное хозяйство, здравоохранение и непосредственно оказывалась поддержка жителям Алтайского края. Ранее мы прогнозировали, что с бюджетом ситуация будет намного сложнее, но удалось сохранить темпы движения вперед благодаря помощи из федерального центра.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Устинов. пресс-служба АКЗС

Об основных показателях проинформировал министр финансов края Данил Ситников.

Объем доходов краевого бюджета с учетом дополнительных безвозмездных поступлений будет увеличен на 16 млрд 763 млн рублей и составит 129 млрд 180 млн рублей. Общий размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году составит 73 млрд 555 млн рублей.

Расходы же краевого бюджета прогнозируются в сумме 135 млрд 975 млн. рублей. Это почти на 18 млрд (17 895,2 млн) рублей превышает ранее утвержденные объемы.

На 1 млрд 131 млн рублей увеличился размер дефицита краевого бюджета на 2020 год. Это связано со снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета, которое из-за ухудшения экономической ситуации в связи с COVID-19.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Данил Ситников. пресс-служба АКЗС

Спикер Заксобрания Александр Романенко поблагодарил коллег за большую проделанную работу, которая позволила региону получить существенную поддержку из федерального бюджета и наиболее эффективно использовать средства.

Бюджет-2021

Центральным вопросом сессии стало рассмотрение бюджета края на будущий — 2021 год — в первом чтении.

Начальник управления прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования Надежда Кузьмина представила варианты оценки последствий сегодняшних сложностей в экономике.

Она отметила, что краю удалось избежать больших потерь, а в некоторых сферах, например, в пищевой промышленности, даже нарастить объемы.

По данным минфина края, общий объем доходов бюджета в 2021 году планируется в сумме 106 млрд 595 млн рублей. Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 47 млрд 996 млн рублей.

Расходы бюджета-2021 запланированы в сумме 112 млрд 422 млн рублей. Содержание и функционирование отраслей социальной сферы займет 74% расходной части бюджета.

Экономический блок правительства прогнозирует предельный уровень дефицита в размере 5 млрд 827 млн рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета в 2022-м и 2023-м годах, согласно прогнозам, составит 105 млрд 911 млн рублей и 105 млрд 23 млн рублей соответственно.

Расходы краевого бюджета запланированы в объеме 108 млрд 148 млн рублей в 2022 году и 109 млрд 351 млн рублей в 2023 году.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. пресс-служба АКЗС

Не все парламентские фракции поддержали новый бюджет.

В ЛДПР заявили, что так и не смогли выстроить конструктивный диалог с минэкономом, а также считают, что наращивание показателей «бессмысленно, пока не прекратится отток населения из края».

Коммунисты тоже отказались поддержать принятие бюджета. Глава фракции Мария Прусакова заметила, что партия не умаляет той работы, которая проводится, но все же не завидует губернатору, оказавшемуся в ситуации, когда экономика пребывает в «тяжелом состоянии», а «на работу правительства выделяется больше, чем на работу скорой помощи».

В «Справедливой России» депутаты концептуально выступили против «философии» образования бюджета. Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов среди прочего отметил необходимость привлекать больше заемных средств в край и прекратить «гордиться низким уровнем госдолга».

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. пресс-служба АКЗС

На это министр Данил Ситников ответил, что вопрос госдолга и заемных средств «очень дискуссионный» и подходить к нему нужно «крайне осторожно».

В итоге «за» принятие бюджета в первом чтении выступили 52 депутата, «против» были 11, один парламентарий не голосовал.

Поддержали документ депутаты от «Единой России», СР, против проголосовали ЛДПР. Голоса депутатов фракции КПРФ разделились. В итоге документ был принят в первом чтении.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. пресс-служба АКЗС

Александр Романенко попросил ко второму чтению обратить особое внимание на область здравоохранения, сделать анализ ситуации 2020 года и учесть все поправки и замечания, о которых говорили депутаты.

«Во втором чтении мы уже увидим часть дополнительных доходов, и я не исключаю, что отдельные депутаты, который сегодня проголосовали против, изменят свое решение. Я солидарен с мнением многих коллег, что нам нужно серьезно посмотреть на второе чтение в части мер социальной поддержки», — заключил Романенко.

Бесплатная земля

Депутаты рассмотрели и одобрили поправки в закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям.

Такой закон в Алтайском крае действует с 2015 года. За этот период был обнаружен ряд проблем, из-за которых тормозится исполнение закона. В частности, муниципалитеты обязаны предоставлять земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой.

С июля 2019 года семьям дали право самим подбирать себе участок, но в таком случае с местных властей снимается обязанность проводить коммуникации бесплатно.

После этого основная часть земельных участков, на которые претендовали многодетные семьи, были расположены не в районах и городах их проживания, а в пределах Барнаульской агломерации.

Разработчики решили ввести несколько новых критериев, например, оседлость и нуждаемость в улучшении жилищных условий. Об изменениях рассказала представитель правительства края в АКЗС Стелла Штань.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Стелла Штань. пресс-служба АКЗС

Для того, чтобы встать в очередь за бесплатной землей, многодетные семьи должны постоянно (не менее двух лет) проживать на территории того города или района, где они встают на учет.

При этом сельчанам нельзя будет выбрать Барнаул, а барнаульцам можно будет выбрать любую сельскую местность или черту городского округа.

Очередь за бесплатными земельными участками в крае насчитывает 12 тыс. семей, из них около 5 тыс. в Барнауле, добавила Штань.

Отметим, что изменения не касаются тех, кто уже стоит в очереди за землей.

Площади «наливаек»

Предложение Общественной палаты края об установлении минимальной возможной площади для пивных баров, расположенных в жилых домах, нашло поддержку у парламентариев.

Нижний предел площади заведений, согласно изменениям, составляет 20 кв. м для сельских баров и 30 кв.м. для городских.

В помещениях меньшей площади власти имеют право запретить продажу алкоголя.

Чтобы у предпринимателей было время подготовиться, новые правила, в случае поддержки во втором чтении, предлагается ввести с 1 января 2021 года.

«У нас в крае 1200 таких объектов, 450 из них находятся в многоквартирных домах. При этом проект закона мы вносим с учетом тех жалоб, которые поступают от жителей», — уточнил заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Василий Куц.

Он также заметил, что над законопроектом будут работать еще два месяца и активно привлекать общественность.

Стоит сказать, что это первая законодательная инициатива Общественной палаты Алтайского края после того, как у этого органа появилась возможность вносить проекты законов в парламент.

Надбавки к пенсии

Инициативу о принятии на федеральном уровне изменений в законодательство о сохранении доплаты к страховой пенсии для сельских специалистов независимо от места проживания депутаты утвердили единогласно.

Документ, разработанный совместно всеми четырьмя фракциями, представил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Семенов. пресс-служба АКЗС

В данный момент повышение выплаты к пенсии устанавливается только в случае, если гражданин продолжал жить в сельской местности, говорит Семенов. При переезде за пределы села доплату уже не начисляют.

«Факт длительной работы в сельском хозяйстве сам по себе уже является самостоятельным и достаточным основанием для получения надбавки к страховой пенсии», — выразил мнение большинства депутатов парламентарий.

Также бывают случаи, когда надбавок лишают из-за преобразования сельских населенных пунктов в городские.

Чтобы этого избежать и разработали новые поправки.

Теперь законодательную инициативу внесут в Государственную Думу.

Александр Романенко отметил, что это «выстраданная» и очень важная для жителей края инициатива.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Александр Романенко. пресс-служба АКЗС

Депутаты также уточнили прожиточный минимум пенсионера. В 2021 году он увеличен с 9 072 до 9 573 рублей.

Завершая сессию Александр Романенко поздравил депутатов с наступающим Днем народного единства (4 ноября) и заметил, что в работе при решении перспективных вопросов, как сегодня, коллеги действительно едины.

«Это необходимо и правильно. Очень надеемся, что эпидобстановка будет улучшаться и формат следующей сессии будет иной», — заключил спикер.

48-ая сессия состоится 26 ноября.