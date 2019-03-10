Барнаульская гордума установила размер командировочных для отдельных депутатов

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич накануне выходных подписала положение об оплате командировок городских депутатов. Правда, касается документ только тех, кто работает в гордуме за зарплату. Ранее же депутаты намеревались принять документ для компенсации расходов и другим депутатам.

Под служебной командировкой теперь понимается выезд депутатов за пределы Барнаула для реализации депутатских полномочий и по поручению председателя Барнаульской гордумы.

Покупай отечественное

Компенсировать будут билет на все виды транспорты к месту командирования и обратно, включая оплату услуг по оформлению билетов. Но оплатят только полет в экономклассе (и только российских авиакомпаний или компании ЕвраЗЭС), поездку в купе поезда и общественный транспорт. А вот такси депутату не оплатят.

Авиабилеты надо покупать только у отечественных авиакомпаний или авиакомпаний ЕвроЗЭС, у иностранных только тогда, когда российские компании по маршруту не летают. Кроме того, депутату компенсируют бронирование и наем жилого помещения по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

Командировочные: от 100 до 500 рублей

Командировочные составят 100 рублей в день, в Москве и Санкт-Петербурге 500 рублей. Но если документов, подтверждающих расходы, депутат не предъявит, командировочные расходы ему не оплатят.

Принято положение только для четырех депутатов, которые работают в БГД на постоянной основе — Дмитрия Ворсина, Марины Ермоленко, Юрия Ряполова и Сергея Струченко.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Право на компенсации

Напомним, ранее депутаты отказались от ежемесячной компенсации расходов для тех, кто не работает за зарплату — эти деньги выплачивались без подтверждения реальных расходов. Однако Устав Барнаула гарантирует депутатам осуществление их полномочий. И у кого-то из них может просто не найтись денег на работу с избирателями.

Поэтому в решении об отмене компенсаций депутаты, принятом на последней сессии БГД, вписали поручение к двум комитетам внести в гордуму новые нормативно-правовые акты, которые позволили бы законным способом компенсировать затраты и тем, кто не работает на постоянной основе.