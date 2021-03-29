Барнаульская мэрия заняла третье место в рейтинге открытости в Сибири

Эксперты Алтайского центра политического консалтинга проанализировали официальные сайты и соцсети, чтобы оценить уровень открытости администраций городов Сибири. Барнаул оказался в тройке лидеров.

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.

Официальные сайты и социальные сети мэрий анализировали за период с 1 по 18 марта 2021. Первое место занял Омск, набрав 23,5 балла из 24 возможных.

Также в пятерку лидеров вошли Томск (22,5), Барнаул (21,5), Братск (21) и Горно-Алтайск (20,5).

К барнаульской мэрии тем не менее у авторов исследования есть вопросы. Например, сведения о доходах муниципальных служащих чиновники решили спрятать от «лишних глаз» — этот раздел непросто найти.

Представители администрации краевой столицы (а также Бийска и Рубцовска) не отвечают на комментарии в Facebook.

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел странички во «Вконтакте» и «Одноклассниках». У него уже есть Instagram-аккаунт. Глава региона ведет его с 2018 года.