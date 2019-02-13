Барнаульские депутаты-единороссы откажутся от ежемесячных компенсаций

Еремеев считает, что городские единороссы прислушаются к мнению местного партийного руководства.
Юрий Еремеев,
руководитель барнаульского отделения «Единой России»:
Безусловно, решение об отказе от выплат — дело личное, но я думаю, что депутаты нашей фракции обязательно придут к консолидированному решению.
Это решение, считает Еремеев, «будет соответствовать этическим нормам», к соблюдению которых партия усилила требования, и к внутрипартийной дисциплине.
Если предположить, что от выплат откажутся все 40 депутатов гордумы, то экономия бюджетных средств в год составит 2,880 млн рублей.
Напомним, прокуратура опротестовала выплату ежемесячных компенсаций депутатам не только Барнаульской гордумы, но и АКЗС, Бийской думы и Рубцовского горсовета. Дело в том, что ни в одном из парламентов не предусмотрена финансовая отчетность за компенсации, а они выплачиваются именно за депутатскую работу, то есть должны быть подтверждены.
В АКЗС депутаты удовлетворили этот протест, но с оговоркой, что разработают новые правила выплат. В АКЗС каждый депутат (кроме тех, которые работают в парламенте за зарплату) ежемесячно получает 30 тысяч рублей.
В Бийске уже отказались от ранее предусмотренной компенсации, она у депутатов гордумы составляла 1 тысячу рублей.