Барнаульские депутаты-единороссы откажутся от ежемесячных компенсаций

Руководитель барнаульского отделения «Единой России» (ЕР) Юрий Еремеев рекомендовал депутатам фракции отказаться от ежемесячных компенсаций в 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Этот вопрос рассмотрят 15 февраля на заседании фракции.

Еремеев считает, что городские единороссы прислушаются к мнению местного партийного руководства.

Юрий Еремеев,

руководитель барнаульского отделения «Единой России»:

Безусловно, решение об отказе от выплат — дело личное, но я думаю, что депутаты нашей фракции обязательно придут к консолидированному решению.

Это решение, считает Еремеев, «будет соответствовать этическим нормам», к соблюдению которых партия усилила требования, и к внутрипартийной дисциплине.

Если предположить, что от выплат откажутся все 40 депутатов гордумы, то экономия бюджетных средств в год составит 2,880 млн рублей.

Напомним, прокуратура опротестовала выплату ежемесячных компенсаций депутатам не только Барнаульской гордумы, но и АКЗС, Бийской думы и Рубцовского горсовета. Дело в том, что ни в одном из парламентов не предусмотрена финансовая отчетность за компенсации, а они выплачиваются именно за депутатскую работу, то есть должны быть подтверждены.

В АКЗС депутаты удовлетворили этот протест, но с оговоркой, что разработают новые правила выплат. В АКЗС каждый депутат (кроме тех, которые работают в парламенте за зарплату) ежемесячно получает 30 тысяч рублей.

В Бийске уже отказались от ранее предусмотренной компенсации, она у депутатов гордумы составляла 1 тысячу рублей.