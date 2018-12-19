Барнаульские SMM-щики дали советы начинающему инстаблогеру Томенко

Появление в Instagram профиля губернатора Виктора Томенко стало одной из самых обсуждаемых тем недели. Аудитория наблюдает, оценивает и строит догадки — ведет ли Томенко страницу сам или доверил пресс-службе. Altapress.ru обратился к опытным барнаульским SMM-специалистам и попросил их дать несколько советов губернатору как начинающему блогеру.

Вести себя честно и опираться на аналитику

Артем Сошников,

управляющий партнер Catafot Digital Agency:

— Очень заметно, что первые посты в аккаунте губернатора Виктора Томенко разместили сотрудники пресс-службы — это отметили многие коллеги, авторы региональных Telegram-каналов, я с ними согласен. Из текстов «торчат уши».

Артем Сошников , управляющий партнер Catafot digital agency. Из архива редакции.

За речевыми оборотами вроде «школа выпустила более 100 медалистов», «на фабрике работают 52 человека» не видно человека. Это не живой язык, а «вести с полей» в традиционном для нашего региона формате. Но Instagram — не сельская газета или телевизор, здесь все работает иначе. Скучный контент не вовлекает.

Что я бы хотел посоветовать.

1. Быть честным

Если аккаунтом занимается пресс-служба, нужно об этом сказать. Например, официальный Twitter экс- губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вела его пресс-служба. Об этом сказали прямо, но сделали интересный ход. Губернатор тоже иногда постил сообщения в аккаунт, все его твиты помечались личным хэштегом #ВМ.

Сотрудники, которые будут вести аккаунт, должны понимать, что SMM — это не «государственная журналистика» в чистом виде (написание красивых и согласованных в аппарате правительства текстов), а маркетинг в социальных медиа.

В идеальном варианте над соцсетями губернатора должна работать опытная команда политологов и интернет-маркетологов, тогда будет хорошо. В противном случае велик риск получить аккаунты «для галочки», чтобы отчитаться.

2. Учиться у опытных коллег

Если Виктор Петрович действительно решит вести аккаунт лично, то, на мой взгляд, имеет смысл поучиться у более опытных коллег. В России есть политики, которые интересно ведут аккаунты в соцсетях. И это не Рамзан Ахматович Кадыров (у страницы Кадырова было более 3 млн. подписчиков, однако она заблокирована с ноября 2017 года из-за санкций, — прим. ред.).

Например, очень живой аккаунт у сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича (@arkady1972, 35К). Он ведет его сам, делится семейными моментами, личными эмоциями. Неплохо выглядит профиль вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой (@virtuozova, 11,5К). Здесь позитивно сказывается ее редакторское прошлое на РБК ТВ.

Неплохой пример — профиль президента Республики Татарстан Рустама Минниханова (@rusminnikhanov, 354K). Успешные кейсы есть. Можно завести личного консультанта по SMM и в итоге получить вполне годный аккаунт.

3. Усилить аналитику

После губернаторских выборов в общественно-политических кругах региона снова начали обсуждать создание аналитического центра при правительстве. Раньше он существовал — сначала при краевой администрации, потом при АКЗС. Его возглавлял доктор социологических наук Александр Троцковский.

Если эта идея воплотится, было бы здорово добавить к функциям этого центра мониторинг и аналитику региональных медиа, в том числе социальных: блогов, Telegram-каналов, соцсетей и так далее. Инструментов для этого сейчас много, успешный опыт в соседних регионах есть, специалисты у нас в крае появились. Осталось только взять и сделать.

На мой взгляд, такой центр помог бы не только отслеживать и оперативно реагировать на негативный фон в региональном интернете, но и в целом бы повысил оперативность информационного реагирования местных органов власти.

Причем здесь Instagram Виктора Томенко? Именно на такой аналитике должна строиться стратегия ведения его аккаунтов. Только с пониманием текущей социальной повестки жителей края, занимаясь серьезным мониторингом и работой с негативом, болями и потребностями людей, можно сделать хороший политический SMM.

Важно сохранить «душу»

Василий Зикратов,

SMM-специалист:

— Я считаю, что сегодня губернатору региона очень важно общаться с его жителями, знать их мнение о своей работе, рассказывать о собственной позиции по разным вопросам. И делать это стало обязательно напрямую, а не только через телевидение и другие СМИ. Тенденция заводить страницы политиков в соцсетях в центральной части России стала мейнстримом, до нас эта волна тоже дошла.

Василий Зикратов , SMM-специалист. Из архива редакции.

Скорее всего, аккаунт Виктора Петровича ведут его помощники. В этом случае очень важно сохранить «душу» и позицию губернатора. Пока же не понятно, в каком направлении будет развиваться страница, будет ли выстраиваться диалог с подписчиками или только повествование от первого лица. Но в любом случае это большой и смелый шаг для нашего непростого региона.

Мне кажется, не стоит игнорировать присутствие губернатора и в других соцсетях. Например, «ВКонтакте» по-прежнему остается самой крупной соцсетью в России, а значит именно там сосредоточен основной электорат.

Я бы посоветовал Томенко чаще обращаться к опыту коллег, наших соседей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (@a_lokot, 10,9К) входит в десятку политиков России, которые имеют популярные аккаунты в соцсетях. На его страничках нет фотографий из личной жизни, но там можно найти снимки в стиле «без галстука». Это позитивный момент, его можно взять на вооружение.

Недавно Локоть попросил горожан сообщить ему через соцсети о тех местах, где не убран снег. Эта инициатива произвела взрывной эффект не только в соцсетях, но и в классических СМИ. Выстраивание подобного диалога с аудиторией — ключевой момент. Открытость — принцип, который точно увеличит лояльность к главе края. Думаю, он взял верный курс.

Хочу пожелать Виктору Петровичу побольше лайков и поменьше хейтеров.

Быть человечным и нести ответственность

Ксения Агафонова,

соучредитель агентства Just Up:

— Когда речь идет о личном аккаунте в соцсетях, стоит в первую очередь определиться, каким он будет — полностью личным, либо решающим те или иные задачи. Если постить только персональные фото, не преследовать цель увеличить вовлеченность и охват, то, пожалуй, никаких правил ведения нет.

Ксения Агафонова , соучредитель агентства Just Up. Из архива редакции.

Когда речь идет о серьезном подходе к личному бренду и аккаунту, то можно дать такие рекомендации.

1. Реагировать на актуальные темы и новости

Хорошо, когда у человека есть мнение по поводу ситуации в мире, стране и своем городе. Попасть в общую волну обсуждений, спросить у подписчиков их отношение и тем самым спровоцировать диалог, повысить вовлеченность.

2. Работать с комментариями

Не стоит удалять сообщения и комментарии, даже если они несут негативный характер. Такой способ уходить от ответственности, как правило, заканчивается еще хуже, чем простое признание существующих проблем. Общение с аудиторией, принятие их точки зрения — важный аспект для популярного человека, особенно политика.

3. Писать не только о работе

Даже если аккаунт полностью рабочий, доля личной жизни все же должна присутствовать. Общественность уже привыкла видеть губернатора в костюме и галстуке, теперь людям интереснее посмотреть на него в обычной жизни. Хоккейный матч, поездка в Горный Алтай на новогодних каникулах, премьера спектакля в театре — поводов, характеризующих человека как многогранную личность, много.