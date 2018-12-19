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Барнаульские SMM-щики дали советы начинающему инстаблогеру Томенко

Появление в Instagram профиля губернатора Виктора Томенко стало одной из самых обсуждаемых тем недели. Аудитория наблюдает, оценивает и строит догадки — ведет ли Томенко страницу сам или доверил пресс-службе. Altapress.ru обратился к опытным барнаульским SMM-специалистам и попросил их дать несколько советов губернатору как начинающему блогеру.

Первые публикации Виктора Томенко в Instagram.
Первые публикации Виктора Томенко в Instagram.
https://www.instagram.com/gubernator_tomenko/

Вести себя честно и опираться на аналитику

Артем Сошников,
управляющий партнер Catafot Digital Agency:

— Очень заметно, что первые посты в аккаунте губернатора Виктора Томенко разместили сотрудники пресс-службы — это отметили многие коллеги, авторы региональных Telegram-каналов, я с ними согласен. Из текстов «торчат уши».

Артем Сошников, управляющий партнер Catafot digital agency.
Артем Сошников, управляющий партнер Catafot digital agency.
Из архива редакции.

За речевыми оборотами вроде «школа выпустила более 100 медалистов», «на фабрике работают 52 человека» не видно человека. Это не живой язык, а «вести с полей» в традиционном для нашего региона формате. Но Instagram — не сельская газета или телевизор, здесь все работает иначе. Скучный контент не вовлекает.

Что я бы хотел посоветовать.

1. Быть честным

Если аккаунтом занимается пресс-служба, нужно об этом сказать. Например, официальный Twitter экс- губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вела его пресс-служба. Об этом сказали прямо, но сделали интересный ход. Губернатор тоже иногда постил сообщения в аккаунт, все его твиты помечались личным хэштегом #ВМ.

Сотрудники, которые будут вести аккаунт, должны понимать, что SMM — это не «государственная журналистика» в чистом виде (написание красивых и согласованных в аппарате правительства текстов), а маркетинг в социальных медиа.

В идеальном варианте над соцсетями губернатора должна работать опытная команда политологов и интернет-маркетологов, тогда будет хорошо. В противном случае велик риск получить аккаунты «для галочки», чтобы отчитаться.

2. Учиться у опытных коллег

Если Виктор Петрович действительно решит вести аккаунт лично, то, на мой взгляд, имеет смысл поучиться у более опытных коллег. В России есть политики, которые интересно ведут аккаунты в соцсетях. И это не Рамзан Ахматович Кадыров (у страницы Кадырова было более 3 млн. подписчиков, однако она заблокирована с ноября 2017 года из-за санкций, — прим. ред.).

Например, очень живой аккаунт у сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича (@arkady1972, 35К). Он ведет его сам, делится семейными моментами, личными эмоциями. Неплохо выглядит профиль вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой (@virtuozova, 11,5К). Здесь позитивно сказывается ее редакторское прошлое на РБК ТВ.

Неплохой пример — профиль президента Республики Татарстан Рустама Минниханова (@rusminnikhanov, 354K). Успешные кейсы есть. Можно завести личного консультанта по SMM и в итоге получить вполне годный аккаунт.

3. Усилить аналитику

После губернаторских выборов в общественно-политических кругах региона снова начали обсуждать создание аналитического центра при правительстве. Раньше он существовал — сначала при краевой администрации, потом при АКЗС. Его возглавлял доктор социологических наук Александр Троцковский.

Если эта идея воплотится, было бы здорово добавить к функциям этого центра мониторинг и аналитику региональных медиа, в том числе социальных: блогов, Telegram-каналов, соцсетей и так далее. Инструментов для этого сейчас много, успешный опыт в соседних регионах есть, специалисты у нас в крае появились. Осталось только взять и сделать.

На мой взгляд, такой центр помог бы не только отслеживать и оперативно реагировать на негативный фон в региональном интернете, но и в целом бы повысил оперативность информационного реагирования местных органов власти.

Причем здесь Instagram Виктора Томенко? Именно на такой аналитике должна строиться стратегия ведения его аккаунтов. Только с пониманием текущей социальной повестки жителей края, занимаясь серьезным мониторингом и работой с негативом, болями и потребностями людей, можно сделать хороший политический SMM.

Важно сохранить «душу»

Василий Зикратов,
SMM-специалист:

— Я считаю, что сегодня губернатору региона очень важно общаться с его жителями, знать их мнение о своей работе, рассказывать о собственной позиции по разным вопросам. И делать это стало обязательно напрямую, а не только через телевидение и другие СМИ. Тенденция заводить страницы политиков в соцсетях в центральной части России стала мейнстримом, до нас эта волна тоже дошла.

Василий Зикратов, SMM-специалист.
Василий Зикратов, SMM-специалист.
Из архива редакции.

Скорее всего, аккаунт Виктора Петровича ведут его помощники. В этом случае очень важно сохранить «душу» и позицию губернатора. Пока же не понятно, в каком направлении будет развиваться страница, будет ли выстраиваться диалог с подписчиками или только повествование от первого лица. Но в любом случае это большой и смелый шаг для нашего непростого региона.

Мне кажется, не стоит игнорировать присутствие губернатора и в других соцсетях. Например, «ВКонтакте» по-прежнему остается самой крупной соцсетью в России, а значит именно там сосредоточен основной электорат.

Я бы посоветовал Томенко чаще обращаться к опыту коллег, наших соседей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (@a_lokot, 10,9К) входит в десятку политиков России, которые имеют популярные аккаунты в соцсетях. На его страничках нет фотографий из личной жизни, но там можно найти снимки в стиле «без галстука». Это позитивный момент, его можно взять на вооружение.

Недавно Локоть попросил горожан сообщить ему через соцсети о тех местах, где не убран снег. Эта инициатива произвела взрывной эффект не только в соцсетях, но и в классических СМИ. Выстраивание подобного диалога с аудиторией — ключевой момент. Открытость — принцип, который точно увеличит лояльность к главе края. Думаю, он взял верный курс.

Хочу пожелать Виктору Петровичу побольше лайков и поменьше хейтеров.

Быть человечным и нести ответственность

Ксения Агафонова,
соучредитель агентства Just Up:

— Когда речь идет о личном аккаунте в соцсетях, стоит в первую очередь определиться, каким он будет — полностью личным, либо решающим те или иные задачи. Если постить только персональные фото, не преследовать цель увеличить вовлеченность и охват, то, пожалуй, никаких правил ведения нет.

Ксения Агафонова, соучредитель агентства Just Up.
Ксения Агафонова, соучредитель агентства Just Up.
Из архива редакции.

Когда речь идет о серьезном подходе к личному бренду и аккаунту, то можно дать такие рекомендации.

1. Реагировать на актуальные темы и новости

Хорошо, когда у человека есть мнение по поводу ситуации в мире, стране и своем городе. Попасть в общую волну обсуждений, спросить у подписчиков их отношение и тем самым спровоцировать диалог, повысить вовлеченность.

2. Работать с комментариями

Не стоит удалять сообщения и комментарии, даже если они несут негативный характер. Такой способ уходить от ответственности, как правило, заканчивается еще хуже, чем простое признание существующих проблем. Общение с аудиторией, принятие их точки зрения — важный аспект для популярного человека, особенно политика.

3. Писать не только о работе

Даже если аккаунт полностью рабочий, доля личной жизни все же должна присутствовать. Общественность уже привыкла видеть губернатора в костюме и галстуке, теперь людям интереснее посмотреть на него в обычной жизни. Хоккейный матч, поездка в Горный Алтай на новогодних каникулах, премьера спектакля в театре — поводов, характеризующих человека как многогранную личность, много.

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