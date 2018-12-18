«Трехтысячник» Томенко. Что произошло с Instagram алтайского губернатора за первые сутки

17 декабря Виктор Томенко завел страничку в Instagram . За сутки, прошедшие со старта, губернатор собрал почти 3,5 тыс. читателей, а сам подписался на 19 аккаунтов. Рассказываем, что еще произошло со страничкой главы региона с момента создания.

О чем написали губернатору

На страничке Виктора Петровича 2 вчерашних поста про поездку в Тягун и два свежих — из поездки в Родинский район. Первая из записей собрала 723 лайка и 36 комментариев, вторая — 640 и 21, соответственно. Новые посты только собирают лайки и комменты.

Одни люди радовались появлению губернатора в соцсети и возможности комментировать, другие начали зазывать к себе в районы, третьи жаловались. Появились и просьбы помочь с вопросами. Вот несколько реплик, адресованных Виктору Томенко:

— Виктор Петрович, когда посетите Первомайский район? И ещё: планируется ли в каком-то формате встреча с главами сельских поселений (сельсоветов)? — Заглянули бы вы, Виктор Петрович и в Краснощековский р-н с рабочим визитом, том очень много интересного. — Лучше тогда в Кытмановский район и желательно летом) Чтобы оценить весь масштаб проблемы с дорогами и кто является проблемой данной беды. — Почему в Барнауле на Авальмане нет бесплатных секций для детей? Очень дорого.

Сам губернатор ответил только на один комментарий — на вопрос, заданный издателем altapress.ru и «Свободного курса» Андреем Никитиным:

— Виктор Петрович, а вы будете отвечать на комментарии? — На комментарии отвечать буду, но по возможности.

На кого подписался губернатор

19 аккаунтов, на которые подписался Виктор Томенко, можно разделить на три группы:

чиновники ( 9) — председатель правительства Дмитрий Медведев , полпред президента в СФО Сергей Меняйло , мэр Москвы Сергей Собянин , президент Республики Татарстан Рустам Минниханов , глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Губернаторы: Андрей Травников ( Новосибирская область), Сергей Цивилев ( Кемеровская область) Максим Решетников ( Пермский край), Андрей Никитин ( Новгородская область);

9) — председатель правительства Дмитрий Медведев полпред президента в СФО Сергей Меняйло мэр Москвы Сергей Собянин президент Республики Татарстан Рустам Минниханов глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Губернаторы: Андрей Травников Новосибирская область), Сергей Цивилев Кемеровская область) Максим Решетников Пермский край), Андрей Никитин Новгородская область); организации ( 6) — Алтайское краевое законодательное собрание , сайты altapress.ru и amic.ru , телекомпании «Вести 22» и «Наши новости», а также газета «Алтайская правда».

6) — Алтайское краевое законодательное собрание сайты altapress.ru и amic.ru телекомпании «Вести 22» и «Наши новости», а также газета «Алтайская правда». журналисты ( 4) — Алексей Венедиктов ( «Эхо Москвы»), Андрей Никитин ( «Алтапресс»), Анастасия Романова ( «Катунь 24»), Михаил Беднаржевский ( «Вести 22»).

Что постят те , на кого подписан губернатор

Кто ведет страничку губернатора

Появление аккаунта Виктора Томенко вызвало пересуды в соцсетях и мессенджерах. Уже под первым постом губернатора некий Александр Никонов написал: «Только вот страничку точно не он ведёт. Почему люди такие наивные».

А Алексей Мартышкин привел в пример кемеровского коллегу Виктора Томенко: «У Цивилева хоть посмотрите как страница ведется. Пресс-служба губернатора угольного сердечка хотя бы не чистым копированием новостей из релизов в аккаунт занимается».

На эти выпады ответил руководитель краевого управления по печати Евгений Нечепуренко:

А почему страница одного губернатора должна быть похожа на страницу губернатора другого? Каждый ведёт её самостоятельно, вероятно прибегая к помощи лишь при подготовке ответов. Нереально на все вопросы отвечать самому. Ну либо жить в инсте.

Ранее altapress.ru поинтересовался у пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева, сам ли Виктор Томенко постил свои первые записи. Негреев ответил, что сам. 18 декабря руководитель губернаторской пресс-службы подтвердил свои слова.

Телеграм-канал «Барнаул.фм» посвятил разбору постов Виктора Томенко несколько сообщений, не доверяя словам пресс-секретаря:

«Алтапресс» со ссылкой на пресс-секретаря Негреева пишет, что губернатор лично постит фоточки и текст, да и вообще против того, что пресс-служба ведет аккаунты. Нууу… что тут сказать. Пока — не верим. Виктор Петрович, если вы читаете это сообщение, дайте знак что, хотя бы рычаги управления инстаграм-аккаунтом находятся у вас в руках. Давайте условным сигналом будет какая-нибудь цитата из Пушкина в ваших подписях к снимкам.

Телеграм-канал «Томенко» (@tomenko22) высказал ряд претензий к первым постам губернатора:

1) Слишком сухие фото.

2) Искусственная попытка сделать сухой текст более энергичным.

3) Отсутствие консультаций с smm-щиками, ну или хотя бы инстаблогерами.

4) Зачем? Для чего? Как будет работать обратная связь — никто не пояснил.

5) Бесполезные хэштеги.

6) Тему появления в соцсети даже не попытались обыграть. Слишком скучный заход.

Комментарий

Андрей Никитин,

издатель:

Появление аккаунта главы нашего региона в соцсетях с возможностью комментирования — это неординарное событие, такое в истории края произошло впервые. Такой современный канал общения власти с людьми давно уже применяется в других регионах. Невозможно точно сказать, где свои аккаунты ведут именно главы, а где — талантливые или не очень сотрудники пресс-служб. Возможны даже комбинированные варианты — сотрудники подготавливают посты, а первое лицо их правит. Или что-то делается самим, а что-то с чьей-то помощью. Поэтому мы не можем достоверно утверждать, постил ли свои первые записи Виктор Томенко самостоятельно или ему помогали. Думается, что человеку, совершенно не знакомому с работой в соцсетях, на первом этапе кто-то подсказывал. Так бывает с любым, впервые берущимся за непривычное ему дело. Естественно, он будет повторять и навыки того, кто передает опыт. В данном случае, наверняка, губернатора обучали выставлять тексты сотрудники пресс-службы. Вместе с инстаграмовскими приемами выставления постов они могли и передать собственный опыт написания тех или иных терминов, постановки хэштегов и т.п. Возможно, в этой «пробе пера» были и некие технические ошибки, погрешности. Например, чисто техническая попытка научиться зафолловить кого-нибудь привела к тому, что первым аккаунтом, на который подписался губернатор, был аккаунт журналистки «Катунь 24» Анастасии Романова, что вызвало некое оживление у наших пикейных жилетов. Но чтобы неопытный в чем-то человек стал делать все хорошо, ему же надо на чем-то потренироваться. Будем считать эти посты тренировочными. Главное, что этот канал все равно заработал, а что будет дальше — покажет altapress.ru.

Родинские валенки

А вот что написано в аккаунте Виктора Томенко 18 декабря из Родино: