«Трехтысячник» Томенко. Что произошло с Instagram алтайского губернатора за первые сутки

О чем написали губернатору
На страничке Виктора Петровича 2 вчерашних поста про поездку в Тягун и два свежих — из поездки в Родинский район. Первая из записей собрала 723 лайка и 36 комментариев, вторая — 640 и 21, соответственно. Новые посты только собирают лайки и комменты.
Одни люди радовались появлению губернатора в соцсети и возможности комментировать, другие начали зазывать к себе в районы, третьи жаловались. Появились и просьбы помочь с вопросами. Вот несколько реплик, адресованных Виктору Томенко:
— Виктор Петрович, когда посетите Первомайский район? И ещё: планируется ли в каком-то формате встреча с главами сельских поселений (сельсоветов)?
— Заглянули бы вы, Виктор Петрович и в Краснощековский р-н с рабочим визитом, том очень много интересного.
— Лучше тогда в Кытмановский район и желательно летом) Чтобы оценить весь масштаб проблемы с дорогами и кто является проблемой данной беды.
— Почему в Барнауле на Авальмане нет бесплатных секций для детей? Очень дорого.
Сам губернатор ответил только на один комментарий — на вопрос, заданный издателем altapress.ru и «Свободного курса» Андреем Никитиным:
— Виктор Петрович, а вы будете отвечать на комментарии?
— На комментарии отвечать буду, но по возможности.
На кого подписался губернатор
19 аккаунтов, на которые подписался Виктор Томенко, можно разделить на три группы:
- чиновники (9) — председатель правительства Дмитрий Медведев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. Губернаторы: Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область) Максим Решетников (Пермский край), Андрей Никитин (Новгородская область);
- организации (6) — Алтайское краевое законодательное собрание, сайты altapress.ru и amic.ru, телекомпании «Вести 22» и «Наши новости», а также газета «Алтайская правда».
- журналисты (4) — Алексей Венедиктов («Эхо Москвы»), Андрей Никитин («Алтапресс»), Анастасия Романова («Катунь 24»), Михаил Беднаржевский («Вести 22»).
Что постят те, на кого подписан губернатор
Кто ведет страничку губернатора
Появление аккаунта Виктора Томенко вызвало пересуды в соцсетях и мессенджерах. Уже под первым постом губернатора некий Александр Никонов написал: «Только вот страничку точно не он ведёт. Почему люди такие наивные».
А Алексей Мартышкин привел в пример кемеровского коллегу Виктора Томенко: «У Цивилева хоть посмотрите как страница ведется. Пресс-служба губернатора угольного сердечка хотя бы не чистым копированием новостей из релизов в аккаунт занимается».
На эти выпады ответил руководитель краевого управления по печати Евгений Нечепуренко:
А почему страница одного губернатора должна быть похожа на страницу губернатора другого? Каждый ведёт её самостоятельно, вероятно прибегая к помощи лишь при подготовке ответов. Нереально на все вопросы отвечать самому. Ну либо жить в инсте.
Ранее altapress.ru поинтересовался у пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева, сам ли Виктор Томенко постил свои первые записи. Негреев ответил, что сам. 18 декабря руководитель губернаторской пресс-службы подтвердил свои слова.
Телеграм-канал «Барнаул.фм» посвятил разбору постов Виктора Томенко несколько сообщений, не доверяя словам пресс-секретаря:
«Алтапресс» со ссылкой на пресс-секретаря Негреева пишет, что губернатор лично постит фоточки и текст, да и вообще против того, что пресс-служба ведет аккаунты. Нууу… что тут сказать. Пока — не верим. Виктор Петрович, если вы читаете это сообщение, дайте знак что, хотя бы рычаги управления инстаграм-аккаунтом находятся у вас в руках. Давайте условным сигналом будет какая-нибудь цитата из Пушкина в ваших подписях к снимкам.
Телеграм-канал «Томенко» (@tomenko22) высказал ряд претензий к первым постам губернатора:
1) Слишком сухие фото.
2) Искусственная попытка сделать сухой текст более энергичным.
3) Отсутствие консультаций с smm-щиками, ну или хотя бы инстаблогерами.
4) Зачем? Для чего? Как будет работать обратная связь — никто не пояснил.
5) Бесполезные хэштеги.
6) Тему появления в соцсети даже не попытались обыграть. Слишком скучный заход.
Комментарий
Андрей Никитин,
издатель:
Появление аккаунта главы нашего региона в соцсетях с возможностью комментирования — это неординарное событие, такое в истории края произошло впервые. Такой современный канал общения власти с людьми давно уже применяется в других регионах. Невозможно точно сказать, где свои аккаунты ведут именно главы, а где — талантливые или не очень сотрудники пресс-служб. Возможны даже комбинированные варианты — сотрудники подготавливают посты, а первое лицо их правит. Или что-то делается самим, а что-то с чьей-то помощью.
Поэтому мы не можем достоверно утверждать, постил ли свои первые записи Виктор Томенко самостоятельно или ему помогали.
Думается, что человеку, совершенно не знакомому с работой в соцсетях, на первом этапе кто-то подсказывал. Так бывает с любым, впервые берущимся за непривычное ему дело. Естественно, он будет повторять и навыки того, кто передает опыт. В данном случае, наверняка, губернатора обучали выставлять тексты сотрудники пресс-службы. Вместе с инстаграмовскими приемами выставления постов они могли и передать собственный опыт написания тех или иных терминов, постановки хэштегов и т.п.
Возможно, в этой «пробе пера» были и некие технические ошибки, погрешности. Например, чисто техническая попытка научиться зафолловить кого-нибудь привела к тому, что первым аккаунтом, на который подписался губернатор, был аккаунт журналистки «Катунь 24» Анастасии Романова, что вызвало некое оживление у наших пикейных жилетов.
Но чтобы неопытный в чем-то человек стал делать все хорошо, ему же надо на чем-то потренироваться. Будем считать эти посты тренировочными. Главное, что этот канал все равно заработал, а что будет дальше — покажет altapress.ru.
Родинские валенки
А вот что написано в аккаунте Виктора Томенко 18 декабря из Родино:
Родинские валенки известны далеко за пределами Алтайского края. Заказы на них поступают из стран СНГ и, вы удивитесь, даже из Австралии. На фабрике работают 52 человека. Они имеют стабильную зарплату, а бюджет — доходы.
Тепло и уют создает и новая модульная котельная, которую запустили в райцентре нынешним летом. Будем устанавливать такие котельные и дальше, они гораздо эффективнее прежних. Вместе с котельными будем постепенно менять и теплотрассы.