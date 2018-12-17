Губенатор Томенко завел страничку в Instagram и постит туда сам

Пока на странице два поста из снимков, сделанных пресс-службой в минувшую субботу во время поездки Виктора Томенко в Тягун. Однако, как сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев, выставлял в Instagram снимки и делал к ним подписи лично губернатор.

Ранее Виктор Томенко в интервью алтайским журналистам заявил, что если заведет страницу в соцсети, то будет вести ее самостоятельно:

Соцсети — эффективнейший инструмент коммуникаций. Если много людей в соцсетях живут, испытывают от этого кайф и черпают из них информацию — там должны быть и органы власти как самостоятельные субъекты. Я выступаю за что? Если ты в соцсетях, то это должен быть именно ты, а не пресс-служба или люди, которым ты платишь деньги и поручил вести страничку. Но я к такому ведению дел никогда не был готов, с учетом того, что у меня целый вагон других вопросов. Быть мне в соцсетях или нет — это уже вопрос личного выбора.

Комментарий губернатора

Виктор Томенко 17 декабря так прокомментировал появление своего аккаунта:

До этого момента я не присутствовал в социальных сетях. Это мой первый личный аккаунт. Сегодня соцсети играют важную роль в жизни людей, многие проводят в них значительное количество времени. Соцсети дают возможность прямого общения. Это особенно важно для меня как руководителя региона. Надеюсь, что наше прямое общение получится и будет интересным.

Кто подписался на Виктора Томенко

В первый час существования аккаунта на Виктора Томенко подписались более 100 человек. Среди них множество журналистов, депутаты Госдумы, АКЗС и БГД Наталья Кувшинова, Александр Покопьев, Иван Мордовин, Денис Голобородько, Марина Ермоленко, Дмитрий Аболымов, Сергей Струченко, а также представители правительства Иван Кибардин и Евгений Нечепуренко. Есть среди подписавшихся и традиционных рекламные аккаунты типа бань и т.п., а также некий «Алтай против нищеты» и Провинциальный маньяк. Ну что ж, это соцсети.

Большая возможность

Первый вопрос под постом губернатора оставила наша редакция:

Виктор Петрович, а вы будете отвечать на комментарии?

На наш взгляд, это очень важно для главы региона — иметь возможность общаться с населением современными способами. Например, предыдущий губернатор края Александр Карлин вел свой блог на официальном сайте региона. Однако возможности оставлять там комментарии у жителей края не было.