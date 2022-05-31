Барнаульский градоначальник попал в категорию мэров-«троечников»

Франк оказался в третьей группе рейтинга («троечники» и «двоечники») между мэром Пензы и Петропавловска-Камчатского.
Список составлялся на основании заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Главным «отличником» страны стал мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут Ильсур Метшин (Казань) и Руслан Кухарук (Тюмень).
На последних строчках Салман Дадаев (Махачкала), Шафран Тепшинов (Элиста) и Карим Сагаан-оол (Кызыл).
Кстати, по итогам 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк занимал 55 место и был «хорошистом».