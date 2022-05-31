31 мая
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Политика

Барнаульский градоначальник попал в категорию мэров-«троечников»

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 68 строчку из 88 в списке мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за апрель-май 2022 года. Исследование провел ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве России.

Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина.
Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".

Франк оказался в третьей группе рейтинга («троечники» и «двоечники») между мэром Пензы и Петропавловска-Камчатского.

Список составлялся на основании заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Главным «отличником» страны стал мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут Ильсур Метшин (Казань) и Руслан Кухарук (Тюмень).

На последних строчках Салман Дадаев (Махачкала), Шафран Тепшинов (Элиста) и Карим Сагаан-оол (Кызыл).

Кстати, по итогам 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк занимал 55 место и был «хорошистом».

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