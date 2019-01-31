Барнаульский пенсионер три дня пикетировал краевое правительство

Михаила Смирнова не устраивает рост тарифов на коммунальные услуги, продукты питания, а также другие товары и услуги.
Михаил Смирнов,
протестующий:
Это просто невозможно, как задавили людей, а власти ничего не предпринимают для облегчения жизни. Вот я и сделал плакат, взял трость и пошел протестовать.
Пенсионер рассказал, что чиновники правительства не отреагировали на пикет. Но каждый день к нему подходили сотрудники полиции. Им он показывал выдержки из Конституции и законов, которые доказывают его право на мирный одиночный протест.