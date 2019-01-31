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1 февраля
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Политика
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Барнаульский пенсионер три дня пикетировал краевое правительство

Инвалид и пенсионер Михаил Смирнов из Барнаула три дня проводил одиночные пикеты у здания правительства Алтайского края. Так он протестовал против роста цен и бездействия властей, сообщает «Сибирь.Реалии».

Барнаульский пенсионер проводит одиночный пикет
Барнаульский пенсионер проводит одиночный пикет
sibreal.org

Михаила Смирнова не устраивает рост тарифов на коммунальные услуги, продукты питания, а также другие товары и услуги.

Михаил Смирнов,
протестующий:

Это просто невозможно, как задавили людей, а власти ничего не предпринимают для облегчения жизни. Вот я и сделал плакат, взял трость и пошел протестовать.

Пенсионер рассказал, что чиновники правительства не отреагировали на пикет. Но каждый день к нему подходили сотрудники полиции. Им он показывал выдержки из Конституции и законов, которые доказывают его право на мирный одиночный протест.

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