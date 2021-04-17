Барнаульский активист Виктор Рау рассказал в своем Facebook об аресте. Его задержали 17 апреля на площади Советов в Барнауле.

Судя по фотографиям, опубликованным активистом, на площади проходил одиночный пикет — мужчина вышел с плакатами «Путина в отставку» и «Свободу политзаключенным».

Арестовали ли пикетчика — не известно. А вот Виктора Рау задержали. «Маска „Путина в отставку“, которая на мне — это плакат», — предположил активист.

Ранее altapress.ru писал, что в день приезда премьер-министра России в Барнаул 2 марта, Рау вышел на улицу с двумя плакатами: «Мишустину слабо встретиться с общественником Рау?» и «Франк, дорогу для Мишустина почистил, когда почистишь уже поселки города?».

Впрочем, долго стоять ему не пришлось — его арестовали на 13 суток за повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).