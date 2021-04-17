17 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Барнаульского активиста арестовали из-за надписи на маске «Путина — в отставку»

Барнаульский активист Виктор Рау рассказал в своем Facebook об аресте. Его задержали 17 апреля на площади Советов в Барнауле.

Виктор Рау.
Виктор Рау.
Стас Хазиев

Судя по фотографиям, опубликованным активистом, на площади проходил одиночный пикет — мужчина вышел с плакатами «Путина в отставку» и «Свободу политзаключенным».

Арестовали ли пикетчика — не известно. А вот Виктора Рау задержали. «Маска „Путина в отставку“, которая на мне — это плакат», — предположил активист.

Ранее altapress.ru писал, что в день приезда премьер-министра России в Барнаул 2 марта, Рау вышел на улицу с двумя плакатами: «Мишустину слабо встретиться с общественником Рау?» и «Франк, дорогу для Мишустина почистил, когда почистишь уже поселки города?».

Впрочем, долго стоять ему не пришлось — его арестовали на 13 суток за повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость