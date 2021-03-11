Барнаульского активиста арестовали за одиночный пикет к приезду Мишустина и внука с плакатом

Барнаульский активист Виктор Рау рассказал в своем Facebook об аресте на 13 суток за одиночный пикет в начале марта 2021 года.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Барнаул 2 марта. В этот же день Рау вышел на улицу с двумя плакатами.

Активист стоял с плакатами: «Мишустину слабо встретиться с общественником Рау?» и «Франк, дорогу для Мишустина почистил, когда почистишь уже поселки города?».

Впрочем, долго стоять ему не пришлось — задержали за повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Уже на повороте на улицу Попова меня задержали ДПС-ники, им передают по рации: „Вот он к вам подъезжает — задерживайте“. Они отвечают: „Да, уже остановили“. Доступ к телу властей ограничен», — рассказал активист.

Суд над общественником прошел вечером 10 марта в Центральном районном суде. Как уточняет RusNews, во время задержания в машине Рау находился внук.

«Пока сотрудники ГИБДД занимались оформлением документов Виктор попросил внука развернуть плакат и сфотографировал. Однако сам момент фотографирования вменили как нарушение и вовлечение малолетнего в проведение публичного мероприятия», — отметила корреспондент канала.

В рамках официального визита Мишустин посетил проблемные регионы, для которых правительство подготовило индивидуальные программы развития

По сообщениям в соцсетях, в Алтайском крае к высокопоставленному гостю готовились тщательно — «отмывали заводы и приводили в порядок школы». Даже красили остановку в метель.