В Барнауле учителя и родители все выходные отмывали школу, куда приедет Мишустин

Школьный двор чистил трактор и КамАЗы.
«Спасибо господину Мишустину за очистку снега от нашей школы, хоть боком едь. Всю зиму нельзя было припарковаться, только на джипах залазили, теперь будто аэродром», — передает источник слова родителей учеников школы.
Они также сообщили, что якобы из-за визита премьера отменилась продленка — «школу зачищают от лишних детей».
«Более того, забирать детей придется не из самой школы, их поведут на последнем уроке на какую-то „экскурсию“. Хорошо, что на дистант не перевели из-за этого Мишустина, а то в пятницу грозились, что могут. А вообще учителей жалко, они все выходные проводили генеральную уборку школы, вымотались», — говорится в сообщении.
На дистант все-таки перевели часть школы и генеральную уборку проводили не только учителя, но и родители, стало известно позже.
Ранее в администрации Барнаула оправдались за внезапный ремонт дорог. Чиновники заявили, что работают по плану и с визитом главы правительстве это вообще не свяано.
В 2019 году Алтайский край не менее ответственно готовился к приезду премьера Дмитрия Медведева. 12 ноября в селе Санниково, куда пригласили главу кабмина, решили покосить траву, в Барнауле «Горзеленхоз» высаживал на улицах деревья, а дорожники красили серебрянкой столбы.