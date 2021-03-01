В Барнауле учителя и родители все выходные отмывали школу, куда приедет Мишустин

Школьный двор чистил трактор и КамАЗы.

«Спасибо господину Мишустину за очистку снега от нашей школы, хоть боком едь. Всю зиму нельзя было припарковаться, только на джипах залазили, теперь будто аэродром», — передает источник слова родителей учеников школы.

Они также сообщили, что якобы из-за визита премьера отменилась продленка — «школу зачищают от лишних детей».

«Более того, забирать детей придется не из самой школы, их поведут на последнем уроке на какую-то „экскурсию“. Хорошо, что на дистант не перевели из-за этого Мишустина, а то в пятницу грозились, что могут. А вообще учителей жалко, они все выходные проводили генеральную уборку школы, вымотались», — говорится в сообщении.