Хорошего вам настроения: Барнаул приготовился к визиту Дмитрия Медведева

Жители Барнаула весь день 12 ноября подшучивают над действиями местных властей, которые приводят город в порядок. Причиной этого горожане видят визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Масло в огонь подлила метель — в городе начался транспортный коллапс.

Снежный покос

Началось все с того, что в селе Санниково, куда после Барнаула прибудет премьер, решили покосить траву.

От ироничного комментария не удержался и вице-губернатор Алтайского края Денис Губин, пообещав подарить главе села календарь.

Высадка деревьев в снег

Несмотря на то, что Барнаул завалило снегом, «Горзеленхоз» решил посадить на улицах деревья. Барнаульцы подумали, что это связано с приездом высокопоставленного гостя и обвинили городских чиновников в показухе.

«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промёрзлую землю. А почему бы и нет?», — смеются горожане в группе Barnaul22.

На ул. Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели.

Администрация города в долгу не осталась и заявила, что хвойные саженцы впали в «спячку» и из лучше высаживать как можно позже.

«Вообще посадка деревьев с комом земли может осуществляться круглогодично», — подчеркнули в пресс-центре.

Время покраски

Жители заметили на пл. Победы рабочих, которые красят серебрянкой столбы дорожных знаков.

«Может они еще температуру подрегулируют? Градусов 30+ было бы неплохо совсем», — пишут барнаульцы.

«Выгнали в поля»

Медведев прибудет в Барнаул на электричке, поэтому график пригородных поездов скорректировали.

Изменение графика поездов. Скриншот Telegram-канала Б. АУЛ

«Электрички перенесли на час, дорогу в Кольцово заблокировали — по полю народ двигается заставили», — пишут в группе «АСТ-54».

«Проезжайте , мы постоим»

Проезд для большегрузов в Барнаул закрыли. Очевидцы сообщили о многокилометровых пробках из фур.

Автомобилисты негодуют: «Проезжайте, Дмитрий Анатольевич, мы постоим».

Пробка на трассе Барнаул — Новосибирск , 12 ноября 2019. Алексей Головин / vk.com/act54

Кроме того, в районе вокзала в Барнауле и на пр. Красноармейском «неистово работает эвакуатор».

По всему городу пробки 10 баллов.

В Новосибирске мыли тротуары

Жители Новосибирска, откуда Медведев выехал в Барнаул, рассказали в соцсетях о том, как готовились местные власти. По сообщениям горожан, в районе научного центра «Вектор» мыли тротуары, а «в каждом кусту сидел ОМОН».