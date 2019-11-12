Хорошего вам настроения: Барнаул приготовился к визиту Дмитрия Медведева

Снежный покос
Началось все с того, что в селе Санниково, куда после Барнаула прибудет премьер, решили покосить траву.
От ироничного комментария не удержался и вице-губернатор Алтайского края Денис Губин, пообещав подарить главе села календарь.
Высадка деревьев в снег
Несмотря на то, что Барнаул завалило снегом, «Горзеленхоз» решил посадить на улицах деревья. Барнаульцы подумали, что это связано с приездом высокопоставленного гостя и обвинили городских чиновников в показухе.
«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промёрзлую землю. А почему бы и нет?», — смеются горожане в группе Barnaul22.
На ул. Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели.
Администрация города в долгу не осталась и заявила, что хвойные саженцы впали в «спячку» и из лучше высаживать как можно позже.
«Вообще посадка деревьев с комом земли может осуществляться круглогодично», — подчеркнули в пресс-центре.
Время покраски
Жители заметили на пл. Победы рабочих, которые красят серебрянкой столбы дорожных знаков.
«Может они еще температуру подрегулируют? Градусов 30+ было бы неплохо совсем», — пишут барнаульцы.
«Выгнали в поля»
Медведев прибудет в Барнаул на электричке, поэтому график пригородных поездов скорректировали.
«Электрички перенесли на час, дорогу в Кольцово заблокировали — по полю народ двигается заставили», — пишут в группе «АСТ-54».
«Проезжайте, мы постоим»
Проезд для большегрузов в Барнаул закрыли. Очевидцы сообщили о многокилометровых пробках из фур.
Автомобилисты негодуют: «Проезжайте, Дмитрий Анатольевич, мы постоим».
Кроме того, в районе вокзала в Барнауле и на пр. Красноармейском «неистово работает эвакуатор».
По всему городу пробки 10 баллов.
В Новосибирске мыли тротуары
Жители Новосибирска, откуда Медведев выехал в Барнаул, рассказали в соцсетях о том, как готовились местные власти. По сообщениям горожан, в районе научного центра «Вектор» мыли тротуары, а «в каждом кусту сидел ОМОН».