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Политика

Алтайский вице-премьер обещал подарить календарь главе села, где в снег косят траву ради Медведева

Зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин «Вконтакте» прокомментировал суету в селе Санниково, куда направляется премьер-министр Дмитрий Медведев.

Календарь.
Календарь.
СС0

По мнению чиновника, главе села пригодится календарь, иронизирует Губин.

Пост он сопроводил видео, которое ранее опубликовали в соцсетях.

Как ранее сообщалось, Медведев прибудет в Санниково 13 ноября.

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