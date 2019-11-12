Алтайский вице-премьер обещал подарить календарь главе села, где в снег косят траву ради Медведева

По мнению чиновника, главе села пригодится календарь, иронизирует Губин.
Пост он сопроводил видео, которое ранее опубликовали в соцсетях.
Как ранее сообщалось, Медведев прибудет в Санниково 13 ноября.
Зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин «Вконтакте» прокомментировал суету в селе Санниково, куда направляется премьер-министр Дмитрий Медведев.
По мнению чиновника, главе села пригодится календарь, иронизирует Губин.
Пост он сопроводил видео, которое ранее опубликовали в соцсетях.
Как ранее сообщалось, Медведев прибудет в Санниково 13 ноября.
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