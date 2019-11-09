Барнаульцы устроили митинг в защиту скверов и приняли резолюцию

9 ноября в Барнауле прошел митинг за сохранение зеленых зон. На площади Свободы собралось более 100 человек, сообщает организатор митинга Татьяна Труфанова. Участники также приняли резолюцию в защиту скверов — под документом с обращением к властям подписались 96 человек.

«В Барнауле, мне кажется, произошла огромная перемена, — пишет Татьяна Труфанова, — Люди, которых убеждали в том, что от них ничего не зависит, снова поверили в свои силы, поняли, что их поддержат, и они могут влиять на судьбу города. Мой призыв: поверьте в друг друга и поддержите „сработал“. Я надеюсь, что четкое понимание проблемы сыграет свою роль и мы продолжим наше „зеленое“ движение».

96 барнаульцев поставили свои подписи под резолюцией, которая также является обращением к представителям власти: губернатору, и.о. главы Барнаула, АКЗС, гордуме, ректору АлтГУ.

Среди требований в резолюции — пересмотр положения закона № 41-ЗС «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края», повышение эффективности работы МУП «Горзеленхоз», отказ от строительства нового корпуса АлтГУ в сквере. А также высадка 50 деревьев вокруг памятника «Его величество крестьянин» и напротив Молодежного театра Алтая.

Полный текст резолюции опубликован на странице сообщества в ВК.

Ранее Татьяна Труфанова провела одиночные пикеты в Барнауле. Первый пикет был связан со строительством нового отеля в краевом центре, против которого она возражала. Второй она посвятила площади Октября, оставшейся после переустройства без деревьев.