«Батька» ввел смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность чиновников и военных.

За измену государству вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.

Мера призвана усилить противодействие экстремизму и антигосударственной деятельности, указывает bfm.ru.

Факт

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он относится к прозвищу «батька». В эфире телеканала «Россия 1» белорусский лидер отметил: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька».