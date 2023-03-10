10 марта
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Политика

«Батька» ввел смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность чиновников и военных.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

За измену государству вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.

Мера призвана усилить противодействие экстремизму и антигосударственной деятельности, указывает bfm.ru.

Факт

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он относится к прозвищу «батька». В эфире телеканала «Россия 1» белорусский лидер отметил: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька».

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