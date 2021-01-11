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Политика

«Я и есть батька»: Лукашенко рассказал, как он относится к своему прозвищу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, как он относится к прозвищу «батька».

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

В эфире телеканала «Россия 1» белорусский лидер отметил: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька».

По словам Лукашенко, он привык к такому прозвищу. Что касается рабочего ритма, то как признался президент, он от него не устает, поскольку у него попросту нет времени задумываться об усталости.

При этом Александр Лукашенко уточнил, что он не любит официальные визиты в дальние страны, поскольку он тяжело переносит такие поездки.

Ранее Лукашенко рассказал, как можно решить вопрос с его президентством.

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