Лукашенко рассказал, как можно решить вопрос с его президентством

Так, в ходе посещения минского завода «Горизонт» белорусский лидер подчеркнул, что он желает, чтобы в стране «было тихо и спокойно».

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — заявил Лукашенко.