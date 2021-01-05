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Политика

Лукашенко рассказал, как можно решить вопрос с его президентством

Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве в Белоруссии можно решить только путем выборов, сообщает RT.

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

Так, в ходе посещения минского завода «Горизонт» белорусский лидер подчеркнул, что он желает, чтобы в стране «было тихо и спокойно».

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — заявил Лукашенко.

Напомним, что согласно официальным итогам президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в 2020 году, Лукашенко был переизбран на новый срок.

Однако результаты голосования были поставлены под сомнение многими гражданами страны, после чего в Белоруссии начались массовые протесты.

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