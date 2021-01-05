Лукашенко рассказал, как можно решить вопрос с его президентством

Так, в ходе посещения минского завода «Горизонт» белорусский лидер подчеркнул, что он желает, чтобы в стране «было тихо и спокойно».
«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — заявил Лукашенко.
Напомним, что согласно официальным итогам президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в 2020 году, Лукашенко был переизбран на новый срок.
Однако результаты голосования были поставлены под сомнение многими гражданами страны, после чего в Белоруссии начались массовые протесты.