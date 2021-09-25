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Политика

Байден рассказал «забавную историю» про своего индийского двойника

Глава Белого дома Джо Байден рассказал, что ему известно о наличии у него в Индии двойника, пишет «КП».

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Он отступил от протокола и пытался пошутить с участниками официальной встречи с президентом Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне.

«Когда я посещал Индию, будучи вице-президентом США, после одной из рабочих встреч журналисты спросили меня — нет ли у меня родственников в этой стране? Я рассказал, что ничего об этом не знаю, но в 1972 году, став сенатором, получал из Мумбаи приветственное письмо от человека по фамилии Байден. На следующий день, на пресс-конференции журналисты сообщили мне, что им удалось узнать о как минимум пяти Байденах, живших в разное время в этой стране. Одним из ним был мой полный тезка — капитан Джордж Байден, служивший в Ост-Индской чайной компании. По всей видимости, он женился на местной жительнице и навсегда остался в Индии», — поделился президент США.

Потом Байден обратился к журналистам и уточнил, что это «просто забавная история» и он не должен вести себя «так непринужденно».

Стоит сказать, что в сети есть конспирологические теории о том, что Байден имеет двойника-актера. Это объясняют тем, что его левый глаз другой формы, а из-за скул и бровей в профиль он якобы не похож сам на себя.

Однако в то же время можно предположить, что дело в качестве снимков и возрастных изменениях, сообщал сайт ukraina.ru.

В 2020 году российский лидер Владимир Путин комментировал сообщения о своем двойнике. В начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где президенту находиться небезопасно. Однако Путин — по его словам — никогда не привлекал двойников.

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