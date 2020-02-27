Путин прокомментировал сообщения о своем двойнике

Точнее, он отказался от использования двойника в целях своей безопасности.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — отметил глава государства.

По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где президенту находиться небезопасно. Однако Путин — по его словам — никогда не привлекал двойников.

Вообще, у мировых знаменитостей можно найти копии среди обычных людей. Видимо, поэтому иногда появляются сообщения в сети о том или ином двойнике. Как в случае с президентом РФ.

Дисковый телефон. открытые источники

Спецсвязь

Глава государства рассказал, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи, но позитивно оценивает технический прогресс, пишет bfm.ru.

По смартфону он говорит, когда ему передает устройство подчиненный, однако такое происходит не часто.