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16 февраля
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Политика

Белоруса перед свадьбой арестовали на неделю «за три футболки на балконе»

В Белоруссии осудили мужчину, у которого на балконе висела одежда белого и красного цветов, пишут местные «Сильные новости».

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Программиста из Минска признали виновным в незаконном «пикетировании» и отправили отбывать семь суток ареста.

«"На остеклении окна съемной квартиры» были вывешены «элементы одежды бело-красно-белой расцветки», — поясняет издание.

Судья посчитала, что молодой человек повесил одежду на балконе «с целью публичного выражения своих политических интересов».

Кроме того, судья пришла к выводу, что одежда является доказательством проведения на балконе «несанкционированного массового мероприятия».

Молодого человека задержали в пятницу 12 февраля, суд состоялся 15 февраля.

«Он попросил назначить штраф вместо ареста, поскольку скоро свадьба», — отмечает издание.

Судья на уступки не пошла и отправила мужчину отбывать семь суток ареста. Свадьба 20 февраля, на свободу он выйдет 19-го.

Ранее в России глухонемой, осужденный за выкрикивание лозунгов за Навального, обжаловал штраф.

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