Белоруса перед свадьбой арестовали на неделю «за три футболки на балконе»

Программиста из Минска признали виновным в незаконном «пикетировании» и отправили отбывать семь суток ареста.
«"На остеклении окна съемной квартиры» были вывешены «элементы одежды бело-красно-белой расцветки», — поясняет издание.
Судья посчитала, что молодой человек повесил одежду на балконе «с целью публичного выражения своих политических интересов».
Кроме того, судья пришла к выводу, что одежда является доказательством проведения на балконе «несанкционированного массового мероприятия».
Молодого человека задержали в пятницу 12 февраля, суд состоялся 15 февраля.
«Он попросил назначить штраф вместо ареста, поскольку скоро свадьба», — отмечает издание.
Судья на уступки не пошла и отправила мужчину отбывать семь суток ареста. Свадьба 20 февраля, на свободу он выйдет 19-го.
Ранее в России глухонемой, осужденный за выкрикивание лозунгов за Навального, обжаловал штраф.