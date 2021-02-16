Белоруса перед свадьбой арестовали на неделю «за три футболки на балконе»

В Белоруссии осудили мужчину, у которого на балконе висела одежда белого и красного цветов, пишут местные « Сильные новости ».

Программиста из Минска признали виновным в незаконном «пикетировании» и отправили отбывать семь суток ареста.

«"На остеклении окна съемной квартиры» были вывешены «элементы одежды бело-красно-белой расцветки», — поясняет издание.

Судья посчитала, что молодой человек повесил одежду на балконе «с целью публичного выражения своих политических интересов».

Кроме того, судья пришла к выводу, что одежда является доказательством проведения на балконе «несанкционированного массового мероприятия».

Молодого человека задержали в пятницу 12 февраля, суд состоялся 15 февраля.

«Он попросил назначить штраф вместо ареста, поскольку скоро свадьба», — отмечает издание.

Судья на уступки не пошла и отправила мужчину отбывать семь суток ареста. Свадьба 20 февраля, на свободу он выйдет 19-го.

Ранее в России глухонемой, осужденный за выкрикивание лозунгов за Навального, обжаловал штраф.