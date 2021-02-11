Глухонемой, осужденный за выкрикивание лозунгов за Навального, обжаловал штраф

В Петербурге глухонемой Евгений Агафонов обжаловал штраф за выкрикивание лозунгов 31 января на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Задержали Агафонова 31 января. Когда он увидел, что других граждан начали задерживать, показал полицейским жест, что не слышит.

После задержания глухонемой мужчина провел 9 часов в полиции, переводчика ему не предоставили.

«Несмотря на то, что Агафонов не имеет возможности говорить, в протоколе полицейские указали, что он „совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги“», — отмечает издание.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

5 февраля Красносельский райсуд признал мужчину виновным в «создании помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры» путем участия в митинге.

Агафонова оштрафовали. При этом суд назначил наказание ниже низшего предела. Жалобу на такое решение суда направили 9 февраля.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд», — рассказал адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев.

Кстати, сам глухонемой сообщил, что не участвовал в митинге и просто шел в магазин «Мир искусств» — он проектировщик и художник по дереву.

Ранее житель Томска заявил, что его обвинили в участии в митинге, на котором его не было.