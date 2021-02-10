Сибиряка обвинили в участии в митинге, на котором его не было

Полиция обвинила жителя Томска Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает ТВ2 .

Семен утверждает, что 31 января он находился дома, так как болел, а на фотографиях и видео, которые предоставили полицейские в качестве доказательств, изображен другой человек.

«Меня обвиняют в том, что я находился на митинге. 8 февраля полицейские позвонили и уже ждали меня в подъезде. Передали повестку о явке. На следующий день, 9 февраля, я пришел к ним. Мне сказали, что я участвовал в несанкционированном митинге и даже кричал лозунги. У меня взяли объяснение, что я сидел дома и выдали протокол. Мне не разрешили никого позвать в свидетели. Сначала сказали, что можно позвать маму для подтверждения моего нахождения дома, но потом резко отменили», — рассказал изданию Семен.

По его словам, человек на фото действительно внешне на него похож, однако, добавил Семен, чтобы выявить ошибку, достаточно сравнить снимки с фотографией в его паспорте. К тому же, можно сравнить и по одежде.

В административном протоколе написано, что томич выкрикивал из толпы лозунги, а именно: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным» и другие.

Теперь Семена ждет суд, на котором он планирует доказать свою невиновность. Правда, он не уверен, что это получится.

Кстати, ранее житель Новосибирска тоже планировал доказать свою невиновность. Но его осудили за ДТП, которого он не совершал на машине, которой у него никогда не было.