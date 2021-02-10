Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибиряка обвинили в участии в митинге, на котором его не было

Полиция обвинила жителя Томска Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает ТВ2.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Семен утверждает, что 31 января он находился дома, так как болел, а на фотографиях и видео, которые предоставили полицейские в качестве доказательств, изображен другой человек.

«Меня обвиняют в том, что я находился на митинге. 8 февраля полицейские позвонили и уже ждали меня в подъезде. Передали повестку о явке. На следующий день, 9 февраля, я пришел к ним. Мне сказали, что я участвовал в несанкционированном митинге и даже кричал лозунги. У меня взяли объяснение, что я сидел дома и выдали протокол. Мне не разрешили никого позвать в свидетели. Сначала сказали, что можно позвать маму для подтверждения моего нахождения дома, но потом резко отменили», — рассказал изданию Семен.

По его словам, человек на фото действительно внешне на него похож, однако, добавил Семен, чтобы выявить ошибку, достаточно сравнить снимки с фотографией в его паспорте. К тому же, можно сравнить и по одежде.

В административном протоколе написано, что томич выкрикивал из толпы лозунги, а именно: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным» и другие.

Теперь Семена ждет суд, на котором он планирует доказать свою невиновность. Правда, он не уверен, что это получится.

Кстати, ранее житель Новосибирска тоже планировал доказать свою невиновность. Но его осудили за ДТП, которого он не совершал на машине, которой у него никогда не было.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость