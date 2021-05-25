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Политика

Белорусским авиакомпаниям «запретили» летать над Евросоюзом

Лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair, сообщает RT.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

23 мая в Минске совершил принудительную экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс.

В Белоруссии заявили, что на электронную почту якобы пришло сообщение от группировки ХАМАС с угрозой минирования авиалайнера. Однако в ХАМАС это опровергли.

После приземления задержали находившегося на борту Романа Протасевича — основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским.

В ЕС инцидент назвали «государственным пиратством», потребовали немедленно освободить Протасевича и постановили в экстренном порядке ввести санкции против Минска.

«Лидеры стран ЕС по итогам прошедшего саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией республики», — отмечает издание.

Законодатели из восьми стран (США, Великобритания, Ирландия, ФРГ, Латвия, Литва, Польша, Чехия) призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с Ryanair.

Кстати, ранее в Белоруссии изменили государственный герб, немного развернув его в сторону Европы.

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